Người duy nhất đánh bại được nhan sắc Xoài Non và Midu: Mặt thanh thuần body nóng bỏng, visual vô thực y hệt AI

Mỗi lần xuất hiện, dân tình lại phải tấm tắc trước visual như báu vật của mỹ nhân này.

Trong dàn mỹ nhân của showbiz Việt, Jun Vũ luôn được nhắc đến với vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc của cô không chỉ nhận được cảm tình từ khán giả trong nước mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Một kênh truyền hình Hàn Quốc từng dành nhiều lời khen ngợi cho nữ diễn viên sinh năm 1995, ví cô như "tình đầu quốc dân" nhờ nét đẹp vừa ngọt ngào, vừa sang trọng.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Jun Vũ đều ghi điểm tuyệt đối với visual rạng ngời. Thậm chí, trong những lần đứng chung khung hình với những mỹ nhân nổi tiếng, cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sắc vóc nổi trội.

Ảnh: FBNV

Trong một lần đứng chung khung hình với Xoài Non, hai nàng mỹ nhân nhanh chóng khiến khán giả thấy trầm trồ. Xoài Non vốn được biết đến với vẻ ngoài xinh xắn, quyến rũ cùng những đường nét lai Tây trên gương mặt. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc "đọ sắc", Jun Vũ vẫn được nhận xét là có phần nhỉnh hơn. Một phần là nhờ nước da trắng cạnh nước da được nhuộm nâu của Xoài Non trông nổi bật hơn hẳn. Phong thái nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp cũng giúp cô giữ được sự cuốn hút tự nhiên ngay cả qua camera thường.

Jun Vũ và Xoài Non đọ sắc

Ngay cả khi xuất hiện cạnh Midu - người đẹp nổi tiếng với diện mạo trẻ trung, không tuổi từ thời hot girl đời đầu - Jun Vũ vẫn cho thấy sức hút riêng. Nếu Midu mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm thì Jun Vũ lại mang đến nét hiện đại, rạng rỡ. Khi đứng cạnh Midu, trang phục tôn lên bờ vai trần cùng lớp make up nổi bật tạo nên một tổng thể hài hòa, đủ để át vía nhan sắc của đàn chị.

Khung hình chung của Midu và Jun Vũ

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 15 tuổi với vai trò người mẫu quảng cáo tại Thái Lan. Sau khi về Việt Nam hoạt động, cô nhanh chóng chuyển mình sang lĩnh vực điện ảnh và để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim như Tháng Năm Rực Rỡ, Gái Già Lắm Chiêu 3, Chìa Khóa Trăm Tỷ. B4S: Trước Giờ "Yêu", Cô Dâu Ma. Trong năm 2026, người đẹp họ Vũ cũng tham gia một dự án điện ảnh mang tên Song Hỷ Lâm Nguy.

Ảnh: NSX

Nhìn lại chặng đường 11 năm kể từ khi debut, nhan sắc của Jun Vũ ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Jun Vũ cũng không ngại đầu tư để có một body "bốc lửa" với những đường cong nuột nà, sexy, giúp người đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn qua những bộ cánh hở bạo. Từ hình ảnh một cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng thời mới đôi mươi, Jun Vũ hiện tại đã định hình rõ ràng phong cách của một quý cô trưởng thành, quyến rũ và luôn duy trì được phong độ sắc vóc ổn định mỗi khi xuất hiện trước công chúng.