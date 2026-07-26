Người duy nhất công khai chê Tăng Thanh Hà “quá xấu”

Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, chỉ có đúng 1 người chê bai nhan sắc của Tăng Thanh Hà.

Có một sự thật thú vị trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà: Dù cô được xem là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, từng nhiều năm liền nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất showbiz, lại từng bị chính đạo diễn của bộ phim làm nên tên tuổi mình chê thẳng là... "xấu ơi là xấu". Câu chuyện ấy được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhiều lần kể lại như một kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện Bỗng Dưng Muốn Khóc, tác phẩm phát sóng năm 2008 và trở thành hiện tượng truyền hình, đưa hình ảnh cô gái bán sách Trúc của Tăng Thanh Hà phủ sóng khắp cả nước.

Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc đến Trúc, khán giả vẫn nhớ ngay đến nụ cười trong trẻo, vẻ đẹp thuần Việt và hình ảnh "ngọc nữ" không thể thay thế của Tăng Thanh Hà. Nhưng ít ai biết rằng vai diễn này từng đứng trước nguy cơ đổi chủ. Theo chia sẻ của Vũ Ngọc Đãng, sau lần đầu trò chuyện khá suôn sẻ, ông quyết định giao kịch bản cho Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, đến lần gặp tiếp theo, nữ diễn viên xuất hiện trong trạng thái căng thẳng, gương mặt nổi đầy mụn khiến đạo diễn không khỏi hụt hẫng.

Ông từng hài hước kể: "Từ lúc trò chuyện với Hà đến lúc giao kịch bản, tôi gặp Hà đúng hai lần. Mà lần thứ hai, Hà bị stress chuyện gì đó nên mặt nổi mụn quá trời, xấu ơi là xấu. Tôi gặp xong còn định lấy kịch bản lại luôn vì hụt hẫng." Không chỉ vậy, trước ngày bấm máy, Vũ Ngọc Đãng còn yêu cầu nữ diễn viên cắt tóc ngắn, mặc áo dài trắng và mang dép kẹp đến công viên để thử tạo hình. Hình ảnh trước mắt tiếp tục khiến ông bất ngờ. Theo lời đạo diễn, khi ấy Tăng Thanh Hà trông nhỏ người hơn nhiều so với tưởng tượng: "Tôi thấy một cô lùn, nhỏ xíu, không nhận ra luôn."

Ảnh: FBNV

Điều đáng nói là những nhận xét này hoàn toàn trái ngược với hình tượng mỹ nhân mà công chúng vẫn dành cho Tăng Thanh Hà suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, sau tất cả, Vũ Ngọc Đãng vẫn quyết định giữ cô ở lại bởi một yếu tố mà ông cho rằng quan trọng hơn cả nhan sắc.

Theo đạo diễn sinh năm 1974, Tăng Thanh Hà chưa bao giờ là người sở hữu vẻ đẹp quá hoàn hảo như báo chí thường ca ngợi. Thậm chí, ông còn cho rằng cô không có gương mặt "không góc chết", việc quay cận khá khó vì chỉ có một góc mặt thực sự đẹp. Bù lại, nữ diễn viên lại sở hữu thần thái rất đặc biệt, tạo thiện cảm gần như ngay lập tức với người đối diện. Chính thứ thần thái ấy mới là điều khiến ông tin rằng Tăng Thanh Hà sinh ra để trở thành Trúc.

Ảnh: FBNVẢnh: FBNV

Thực tế đã chứng minh lựa chọn của Vũ Ngọc Đãng hoàn toàn chính xác. Bỗng Dưng Muốn Khóc nhanh chóng trở thành cơn sốt truyền hình, còn Tăng Thanh Hà vụt sáng thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Việt. Vai Trúc không chỉ mang về cho cô lượng người hâm mộ đông đảo mà còn giúp định hình hình tượng "ngọc nữ" kéo dài suốt gần hai thập kỷ.

Dẫu vậy, nhận xét của vị đạo diễn vẫn luôn được xem là ngoại lệ hiếm hoi. Trong khi Vũ Ngọc Đãng cho rằng Tăng Thanh Hà chỉ đẹp ở một góc mặt và từng khiến ông thất vọng trong lần gặp đầu tiên, thì đa số khán giả lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Đến tận hôm nay, nhiều người vẫn xem cô là một trong những biểu tượng nhan sắc hiếm hoi của màn ảnh Việt, sở hữu vẻ đẹp thanh tú, tự nhiên và gần như không có góc chết.

Sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc, sự nghiệp của Tăng Thanh Hà bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Cô liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án ăn khách như Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế... đồng thời trở thành gương mặt được các thương hiệu săn đón.

Ảnh: NSX

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Tăng Thanh Hà bất ngờ lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu để kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và tập trung cho cuộc sống gia đình. Hơn một thập kỷ qua, cô gần như không tham gia các dự án điện ảnh hay truyền hình, nhưng sức hút chưa bao giờ giảm sút. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, "ngọc nữ" đều trở thành tâm điểm bàn luận nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà cùng phong thái sang trọng.

Đáng chú ý, sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà đã xác nhận trở lại với dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Bộ phim lấy cảm hứng từ những nhân vật và bối cảnh lịch sử cuối triều Nguyễn, xoay quanh cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu, vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Tác phẩm khai thác hành trình của một người phụ nữ sinh ra trong nhung lụa, trở thành mẫu nghi thiên hạ nhưng phải đối diện với những biến động lớn của lịch sử, những giằng xé giữa trách nhiệm, tình yêu, gia đình và số phận trong giai đoạn giao thời của đất nước.

Ảnh: FBNV

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà được xem là một trong những sự kiện đáng chờ đợi nhất của điện ảnh Việt, bởi sau hơn một thập kỷ rời xa màn ảnh, khán giả cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại "ngọc nữ" trong một vai diễn được đánh giá là vừa nặng ký, vừa phù hợp với thần thái thanh lịch đã làm nên thương hiệu của cô.