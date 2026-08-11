Người duy nhất có thể đánh cắp hào quang của Song Hye Kyo: Visual đẹp ác liệt, mỗi dáng vẻ là một kiệt tác

Hoá ra đây chính là gương mặt có thể làm lu mờ Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám nhất màn ảnh Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, làn da trắng và vẻ đẹp dịu dàng, nữ diễn viên không chỉ nổi tiếng tại quê nhà mà còn trở thành “ngọc nữ” được cả châu Á mến mộ. Thế nhưng, có một mỹ nhân từng khiến Song Hye Kyo phải nhường toàn bộ spotlight. Đó chính là Chương Tử Di, đại mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu nhan sắc sắc sảo, khí chất điện ảnh và thần thái đủ sức áp đảo mọi khung hình. Trong lần hiếm hoi hai người cùng xuất hiện tại một sự kiện năm 2010, dù Song Hye Kyo cũng góp mặt, mọi ánh nhìn và ống kính lại gần như đổ dồn về phía Chương Tử Di.

Ảnh: 163

Tại sự kiện quảng bá Nhất Đại Tôn Sư ở Bắc Kinh năm 2010, Chương Tử Di và Song Hye Kyo cùng xuất hiện nhưng lại tạo nên màn so kè nhan sắc giữa 2 ngôi sao. Một người là biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Hàn Quốc, người còn lại là đại mỹ nhân Hoa ngữ từng khiến cả châu Á mê mẩn. Thế nhưng trong đêm đó, Chương Tử Di mới là người thực sự chiếm trọn mọi ánh nhìn, thậm chí được truyền thông nhận xét là có thể "át vía" Song Hye Kyo.

Ở thời điểm này, Chương Tử Di sở hữu một vẻ đẹp rất khác với nét ngọt ngào, thanh thuần quen thuộc của Song Hye Kyo. Gương mặt cô sắc sảo, đường nét rõ ràng, đôi mắt có chiều sâu và thần thái đặc biệt mạnh mẽ. Nhan sắc của Chương Tử Di không chỉ nằm ở những đường nét đẹp mà còn đến từ khí chất của một nữ diễn viên điện ảnh: sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn đầy sức hút. Khi xuất hiện trước ống kính, cô gần như luôn có cảm giác phát sáng, càng nhìn càng thấy nổi bật.

Ảnh: 163

Ảnh: 163

Ảnh: 163

Đặc biệt, trong sự kiện lần này, Chương Tử Di chọn trang phục trắng thanh lịch, tóc búi gọn phía sau, qua đó để lộ trọn vẹn gương mặt thanh tú và phần cổ cao, đường nét tinh tế. Cách ăn mặc tối giản lại vô tình giúp nhan sắc của nữ diễn viên trở thành tâm điểm. Trong khi đó, Song Hye Kyo diện một bộ váy đen, để tóc xoăn xõa tự nhiên, vốn là kiểu tạo hình rất nữ tính và quyến rũ nhưng lại khiến cô có phần chìm hơn dưới ánh đèn sân khấu.

Ảnh: 163

Ảnh: 163

Sự khác biệt ấy càng rõ khi hai mỹ nhân đứng trong cùng một khung hình. Song Hye Kyo vẫn đẹp theo kiểu dịu dàng và thanh thoát, nhưng Chương Tử Di lại mang đến cảm giác quyền lực và điện ảnh hơn. Nếu Song Hye Kyo gây ấn tượng bởi vẻ đẹp "ngọc nữ" đặc trưng của màn ảnh Hàn, thì Chương Tử Di lại có thứ khí chất của một đại mỹ nhân Hoa ngữ có thể làm chủ mọi khung hình. Truyền thông Trung Quốc khi đó thậm chí nhận xét Chương Tử Di đã "ăn cắp" sự chú ý của cả sự kiện, trong khi Song Hye Kyo phải mất một lúc mới được khán giả nhận ra. Có lẽ bởi vậy, nếu phải chọn một cái tên từng đủ sức "đánh cắp hào quang" của Song Hye Kyo, Chương Tử Di chính là trường hợp duy nhất.

Cả Chương Tử Di và Song Hye Kyo đều góp mặt trong Nhất Đại Tông Sư của đạo diễn Vương Gia Vệ, bộ phim lấy cuộc đời và thế giới võ thuật của Diệp Vấn làm trung tâm, đồng thời kể về những biến động của giới võ lâm Trung Hoa trong thời kỳ nhiều biến động. Trong phim, Lương Triều Vỹ vào vai Diệp Vấn, còn Song Hye Kyo hóa thân thành Trương Vĩnh Thành, người vợ của ông. Nhân vật của Song Hye Kyo không xuất hiện quá dày đặc nhưng đóng vai trò là người phụ nữ gắn bó với Diệp Vấn trong cuộc đời gia đình. Trong khi đó, Chương Tử Di đảm nhận Cung Nhị, con gái của võ sư Cung Vũ Điền, một nữ cao thủ Bát Quái Chưởng với cá tính mạnh mẽ và câu chuyện riêng nổi bật xuyên suốt bộ phim.

Ảnh: 163

Phim ra mắt năm 2013, nhận được phản hồi khá tích cực từ giới phê bình nhờ phần hình ảnh, võ thuật và phong cách làm phim đặc trưng của Vương Gia Vệ. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện đạt 78% đánh giá tích cực từ giới phê bình, trong khi IMDb ghi nhận mức 6,6/10 từ khoảng 39.000 lượt bình chọn. Về doanh thu, Nhất Đại Tôn Sư cũng tạo được dấu ấn đáng kể khi thu về khoảng 73,9 triệu USD trên toàn cầu qua các đợt phát hành, trong đó hơn 67,3 triệu USD đến từ thị trường quốc tế.

theo Sina