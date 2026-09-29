Người dùng Việt chọn Evo Grand Limited vì dễ quản lý xe, giá sau ưu đãi chỉ 26,9 triệu đồng

Smart Key và tính năng chống trộm trên Evo Grand Limited là những tiện ích đáng chú ý với người có lịch trình nhiều điểm dừng và thường xuyên gửi xe tại cơ quan, cửa hàng hoặc trung tâm thương mại.

Dễ dàng tìm, quản lý xe

Với công việc của một nhân viên kinh doanh, một ngày làm việc của anh Tuấn Minh (TP.HCM) chủ yếu là di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau để gặp khách hàng. Anh thường xuyên phải gửi xe ở nhiều nơi, khiến anh rất mệt mỏi mỗi lần mất thời gian đi tìm xe. Đó là li do khi tìm xe điện mới, anh dành sự chú ý cho Evo Grand Limited vì bộ tiện ích quản lý xe. Hệ thống khóa thông minh (Smart Key) trên Evo Grand Limited cho phép anh tìm, mở, khóa xe nhanh chóng mà không cần thao tác phức tạp.

Xe còn có tính năng chống trộm thông minh, bổ sung thêm một lớp hỗ trợ quản lý xe khi đỗ. Đây là điểm anh Minh đánh giá cao bởi phần lớn thời gian phương tiện nằm tại bãi xe của tòa nhà hoặc những địa điểm anh ghé trong ngày.

"Tôi di chuyển nhiều nhưng thời gian xe nằm ở bãi đỗ cũng rất dài. Smart Key và chống trộm là những tính năng tôi quan tâm vì gắn trực tiếp với cách mình dùng xe mỗi ngày" , anh Minh nói.

Cốp 35 lít, quãng đường tới 262 km

Ngoài nhóm tính năng quản lý xe, Evo Grand Limited có khoang cốp 35 lít, hộc đồ phía trước với nắp đóng kín và hai cổng USB Type-A, Type-C. Với anh Minh, khoang cốp đủ lớn để chứa cả mũ bảo hiểm, ba lô và đồ cá nhân. Những vật dụng nhỏ cần lấy nhanh có thể để ở hộc đồ phía trước.

Xe có ba chế độ Eco, Normal và Sport, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn passing và số lùi. Động cơ Inhub công suất 2.250 W cho tốc độ tối đa 70 km/h. Ngoài ra, động cơ và pin đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Với người sử dụng xe trong đô thị, đây là thông số đáng chú ý vào mùa mưa.

Evo Grand Limited được trang bị pin 2,4 kWh. Người dùng có thể mua thêm pin rời cùng dung lượng; khi hai pin được sạc đầy, quãng đường di chuyển đạt tới 262 km. Với lịch công việc thường thay đổi, phương án bổ sung pin thứ hai cho phép anh Minh chủ động hơn khi phát sinh nhu cầu di chuyển nhiều.

Evo Grand Limited có hai màu Trắng sữa và Xanh cẩm thạch, giá niêm yết 29,9 triệu đồng. Theo chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được ưu đãi 3 triệu đồng, đưa giá xe về còn 26,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn số km.