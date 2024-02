Người dùng Trung Quốc thất vọng với tính năng tìm kiếm bằng AI trên Galaxy S24

Nhiều người tiêu dùng Trung Quốc than phiền trên mạng xã hội về tính năng tìm kiếm trên phiên bản dành riêng cho Trung Quốc của dòng Galaxy S24, hoạt động không tốt bằng phiên bản quốc tế chạy với AI của Google.

“Phiên bản nước ngoài là một thế giới hoàn toàn khác so với phiên bản đại lục”, người dùng mạng xã hội “Sun Weilun” cho biết. Người dùng này cho hay đã đến một cửa hàng của Samsung tại Hong Kong để trải nghiệm các mẫu máy và nhận thấy tính năng “khoanh tròn để tìm kiếm” do Baidu cung cấp trả ra ít kết quả hơn nhiều so với phiên bản được Google hỗ trợ.

Samsung Galaxy S24 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc bị than phiền về tính năng tìm kiếm bằng AI.

Trước đó, Baidu AI Cloud đã công bố thoả thuận quan hệ đối tác chiến lược với nhà sản xuất smartphone Hàn Quốc để cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Ernie trên Samsung Galaxy S24 series.

Nhiều chức năng trong số đó, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, có chức năng tương tự như Gemini AI của Google cung cấp trên các phiên bản quốc tế của Galaxy S24.

Baidu được coi là một trong những công ty AI hàng đầu ở Trung Quốc, là công ty công nghệ lớn đầu tiên ở nước này ra mắt giải pháp thay thế ChatGPT với việc phát hành Ernie Bot vào tháng 3/2023.

Tháng 9 năm ngoái, công ty tiết lộ phiên bản LLM mới nhất - Ernie 4.0 với tuyên bố “không hề thua kém so với GPT-4 của OpenAI” về hiệu năng chung.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa Baidu và Samsung dự kiến sẽ không nâng cao đáng kể vị thế của công ty Hàn Quốc trên thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc, nơi thị phần của họ đã giảm từ 20% xuống dưới 1% trong thập kỷ qua.

Một thách thức lớn mà Samsung phải đối mặt là sự trỗi dậy của các nhà cung cấp Trung Quốc như Huawei Technologies đến Oppo và Vivo, những hãng cũng đang phát hành LLM riêng hoặc tích hợp các tính năng AI tổng quát vào các thiết bị cầm tay mới nhất của họ.

“Tại thị trường Trung Quốc, chỉ riêng AI thì khó có thể tạo ra những thay đổi ngay lập tức”, Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết. Tuy nhiên, quan hệ đối tác với Baidu - Samsung cho thấy cam kết lâu dài của gã khổng lồ Hàn Quốc tại đại lục.

Theo phân tích gần đây của Peng Peng, nhà phân tích chiến lược điện thoại thông minh không dây tại TechInsights, Samsung đã định giá cho S24 và S24+ ở mức cao hơn từ 500 NDT đến 800 NDT (70 đến 112 USD) so với các mẫu S23 và S23+ trước đó. Trong khi đó, Samsung vẫn giữ nguyên mức giá ở Mỹ và giảm giá ở châu Âu.

“Có vẻ như Samsung không nhắm đến cạnh tranh về giá với các công ty sản xuất smartphone nội địa tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới” , Peng nói.