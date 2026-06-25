Người dùng Threads cần lưu ý về thay đổi mới: Nội dung vi phạm có thể bị chặn, gỡ theo yêu cầu của cơ quan quản lý

Lần đầu tiên, Meta đã thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý Việt Nam về việc chặn, gỡ nội dung vi phạm trên nền tảng Threads.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026, công tác đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng tiếp tục được triển khai quyết liệt trong bối cảnh các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lập và phát tán tin giả.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm đầu tiên Meta đáp ứng yêu cầu xử lý nội dung vi phạm trên nền tảng Threads theo đề nghị của cơ quan quản lý Việt Nam.

Theo báo cáo, Meta (Facebook, Instagram, Messenger và Threads) đã chặn, gỡ 63 tài khoản, trang, hội nhóm vi phạm cùng 2.147 nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Động thái trên đồng nghĩa với việc Threads không còn nằm ngoài phạm vi giám sát của cơ quan chức năng. Những nội dung vi phạm pháp luật khi đăng tải trên nền tảng này có thể bị yêu cầu chặn, gỡ tương tự các mạng xã hội xuyên biên giới khác.

Bên cạnh Threads, tỷ lệ đáp ứng yêu cầu chặn, gỡ nội dung vi phạm trên các nền tảng Facebook, YouTube và TikTok tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt trên 94%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TikTok đã chặn, gỡ 440 tài khoản, 10 tệp âm thanh liên quan tới khoảng 115.000 video cùng 275 nội dung vi phạm. Thời gian xử lý được rút ngắn xuống còn từ 3 đến 12 giờ.

Đối với YouTube, nền tảng này đã chặn, gỡ 18 kênh vi phạm với gần 13.000 video, tương đương khoảng 165 triệu lượt xem; đồng thời xử lý 545 nội dung vi phạm, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam tiếp tục là đầu mối tiếp nhận phản ánh của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận 1.287 phản ánh, trong đó có 850 phản ánh về tin xấu độc, 145 phản ánh về tin giả và tin sai sự thật, 58 phản ánh liên quan đến lừa đảo tài chính trên mạng, cùng 28 phản ánh về cờ bạc trực tuyến và game không phép.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh; kết hợp giữa phát triển hệ sinh thái nội dung số với công tác ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực giám sát, phân tích, dự báo và phản ứng chính sách trên không gian mạng.