Người đứng sau giúp chàng trai mắc hội chứng Down trở thành chủ công ty triệu đô

John Cronin đến từ Hoa Kỳ là một chàng trai mắc hội chứng Down. Anh đã cho mọi người thấy tình yêu thương của đấng sinh thành có thể giúp một đứa trẻ mắc bệnh đặc biệt vượt xa mọi kỳ vọng của xã hội như thế nào.

Mark Cronin và vợ Carol đã kết hôn được hơn 37 năm, và là cha mẹ của 3 người con trai. Con trai út của họ, John, sinh ra với hội chứng Down bẩm sinh. Là một người đàn ông lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, Mark Cronin luôn cố gắng trở thành một người cha tốt và quan tâm đến tất cả những đứa con của mình, đặc biệt là John, người cần ông nhất.

Ngay sau khi con chào đời, người cha đã rất chú trọng đến các vấn đề y tế mà John mắc phải. Ông luôn có cách tiếp cận rất tỉnh táo với cậu con trai đặc biệt của mình. Ông chia sẻ: “Tôi không nghĩ John là một đứa trẻ mắc hội chứng Down. Tôi chỉ đơn giản xem thằng bé như con trai thứ ba của tôi”.

John Cronin sinh ra với hội chứng Down.

Khi được hỏi về chiến lược nuôi dạy con cái, Mark nói: “Tôi nghĩ đây là những gì chúng ta làm với tư cách là cha mẹ. Đó là thúc đẩy sự độc lập, và điều đó đúng với cả 3 đứa con trai của chúng tôi. Bạn chỉ muốn tiếp tục thúc đẩy chúng tự đứng trên đôi chân của mình, tự đưa ra quyết định và sống cuộc sống của chính mình.

Chúng tôi cố truyền cho các con những giá trị nhất định mà chúng tôi có, nhưng cuối cùng, bọn trẻ phải tự chọn ra con đường của riêng mình”.

Bất chấp tất cả những thách thức trong việc nuôi dạy John, Mark đã xoay xở để giúp con trai trở thành một người đàn ông hoàn toàn độc lập.

John và cha - người đã đồng hành cùng anh từ khi mới lọt lòng đến lúc trở thành chủ một doanh nghiệp.

Vào mùa thu năm 2016, John Cronin khi ấy học trung học và đang cân nhắc về tương lai khi ra trường. Không giống như nhiều bạn cùng lớp, các lựa chọn nghề nghiệp của John bị hạn chế bởi thực tế là anh mắc hội chứng Down; anh không thấy cơ hội việc làm nào thú vị dành cho những người mắc chứng tự kỷ và hội chứng Down. Bên cạnh đó, John cũng muốn làm việc với cha mình là Mark Cronin.

Mark nhớ lại: “Ý tưởng của John là chúng tôi nên hợp tác kinh doanh cùng nhau. John khi ấy vẫn còn học trung học và đó là năm học cuối cùng của thằng bé. Chúng tôi cùng nhau cố gắng tìm hiểu xem John sẽ làm gì khi ra trường. Thật không may, không có nhiều sự lựa chọn tuyệt vời cho những người như thằng bé”.

John cùng cha đã nghĩ ra ý tưởng khởi nghiệp với những đôi tất.

Người cha thực sự hào hứng với ý tưởng khởi nghiệp cùng con trai mình. Nguồn cảm hứng cuối cùng cũng đến từ niềm đam mê của John với những đôi tất đầy màu sắc và khác thường, đây là cách mà một đế chế tất mang tên John's Crazy Socks đã bắt đầu.

Theo truyền thống, Ngày Hội chứng Down Thế giới là một chiến dịch lớn trên toàn thế giới được tổ chức bởi những người mang những đôi tất ngộ nghĩnh có hoa văn sặc sỡ. John và Mark nhận ra rằng không có loại vớ nào dành riêng cho hội chứng Down, vì thế John đã quyết định thiết kế một cái.

Mark và John bắt đầu từ quy mô nhỏ, với khoản đầu tư ban đầu là vài nghìn đô la. Vào tháng 12/2016, trang web của John's Crazy Socks đã chính thức ra mắt. Ngoài một số trở ngại ban đầu, phản hồi từ khách hàng rất đáng khích lệ.

John cùng những chiếc tất đầy sáng tạo của anh.

Mọi người bắt đầu bàn tán về người chủ doanh nghiệp trẻ mắc hội chứng Down, người có cá tính độc đáo. Doanh số tăng vọt và trong tháng đầu tiên, John's Crazy Socks đã có 452 đơn đặt hàng.

Năm 2018, công ty báo cáo có gần 180.000 đơn đặt hàng. Một số khách hàng đặc biệt đã ủng hộ sự thành công của John với tư cách là chủ doanh nghiệp mắc hội chứng Down như Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George HW Bush...

Ngày nay, John's Crazy Socks đã có doanh thu hàng triệu đô la. Công ty cung cấp sự lựa chọn lớn nhất về tất chất lượng cao trên internet, đồng thời được coi là một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới - tất cả là nhờ những ý tưởng tuyệt vời của “Giám đốc Hạnh phúc” - John Cronin.

Mark rất vui vì con trai mình cuối cùng đã có thể vượt qua tất cả những khó khăn bởi tình trạng sức khỏe và đạt được thành công.

Chủ doanh nghiệp trẻ mắc hội chứng Down này cũng là một người ủng hộ nhiệt tình cho cộng đồng. Anh có một nhóm hơn 20 nhân viên mắc chứng tự kỷ và hội chứng Down, đồng thời là người tạo ra các chiến dịch nâng cao nhận thức về hội chứng Down đầy sáng tạo.

John bày tỏ: “Tôi mắc hội chứng Down, nhưng hội chứng Down không bao giờ có thể cản đường tôi. Hãy nhìn vào những gì mọi người có thể làm, không phải những gì họ không thể làm”.