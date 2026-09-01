Người đứng sau bản hợp đồng khiến Tuấn Hưng mang 3 con sang Mỹ sống

Người đứng sau bản hợp đồng với ca sĩ Tuấn Hưng là một ông bầu có tiếng trong giới nghệ thuật dành cho người Việt tại Mỹ.

Vào cuối tháng 8/2026, ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý lớn khi chia sẻ đưa cả ba con là Su Hào, Son và Sâm sang Mỹ sinh sống và học tập. Quyết định mang tính bước ngoặt này xuất phát từ việc nam ca sĩ đã ký một hợp đồng lao động dài hạn với công ty giải trí của doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn.

Theo Ngôi sao đưa tin, điểm đáng chú ý trong hợp đồng chính là chính sách đãi ngộ giúp các con của nam ca sĩ được miễn học phí tại xứ sở cờ hoa. Trước đó, sau những chuyến lưu diễn mùa hè có gia đình đi cùng, Tuấn Hưng nhận thấy các con tiến bộ nhanh về khả năng ngoại ngữ cũng như tự lập hơn trong cuộc sống, biết chủ động làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Được sự động viên lớn từ nhiều bạn bè thân thiết, anh đã quyết định đưa các con sang Mỹ để bắt đầu một môi trường giáo dục mới.

Thomas Tâm Nguyễn là bầu show và cũng là chồng ca sĩ Hồng Ngọc.

Vậy Thomas Tâm Nguyễn là ai khiến Tuấn Hưng đồng ý sang tận Mỹ phát triển sự nghiệp âm nhạc ở tuổi U50?

Thomas Tâm Nguyễn là Việt kiều Mỹ, sinh năm 1978 bằng tuổi với bà xã Hồng Ngọc và ca sĩ Tuấn Hưng. Hiện tại, anh cùng gia đình đang sinh sống và đặt trụ sở công ty tại thành phố Dallas, thuộc tiểu bang Texas, Mỹ.

Về sự nghiệp, trước khi bén duyên với ngành quản lý nghệ thuật, Thomas Tâm từng là một doanh nhân sở hữu và điều hành một quán bar hoạt động rất thuận lợi tại Mỹ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến sau khi anh kết hôn với ca sĩ Hồng Ngọc.

Nhận thấy môi trường kinh doanh hộp đêm dễ ảnh hưởng đến thời gian dành cho gia đình, anh quyết định sang nhượng lại quán bar để chuyển hướng hoàn toàn sang lĩnh vực giải trí, thành lập công ty riêng và trở thành quản lý toàn phần cho vợ.

Ban đầu, anh tập trung nhận show và lo lịch trình cho Hồng Ngọc. Với tư duy nhạy bén, anh nhanh chóng mở rộng quy mô, đứng ra tổ chức các đại nhạc hội lớn phục vụ cộng đồng người Việt tại xứ sở cờ hoa. Nhờ cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp, công ty của Thomas Tâm trở thành đối tác tin cậy hàng đầu cho các ngôi sao hạng A từ Việt Nam sang Mỹ lưu diễn.

Gia đình hạnh phúc của Thomas Tâm Nguyễn.

Về đời tư, Thomas Tâm Nguyễn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân suốt hai thập kỷ với giọng ca Mắt nai cha cha cha. Năm 2004, Hồng Ngọc sang Mỹ lưu diễn sau biến cố đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên và gặp Thomas Tâm khi anh đang là người mời show. Sự chu đáo, tử tế của anh đã sưởi ấm trái tim nữ ca sĩ.

Cặp đôi tìm hiểu, yêu nhau và chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2009. Hồng Ngọc từng chia sẻ cô chỉ cần tập trung hát, còn lại mọi việc từ phục trang, chọn bài, cát-sê cho đến quản lý chi tiêu gia đình đều do một tay chồng quán xuyến. Năm 2020, khi Hồng Ngọc gặp tai nạn nổ nồi xông hơi dẫn đến bỏng nặng, Thomas Tâm đã gác lại toàn bộ công việc để túc trực ngày đêm chăm sóc vợ.

Hiện tại, ở tuổi 48, anh đang sở hữu khối tài sản lớn gồm một căn biệt thự rộng 13.500 m² tại Dallas và một căn biệt thự ven biển Florida, sống viên mạn bên vợ cùng ba người con.