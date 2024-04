Người dùng không muốn mua xe điện Xiaomi SU7 vì "dễ bị say xe", CEO Xiaomi Lôi Quân phản hồi ra sao?

Hôm qua (31/3), trên trang Weibo chính thức của CEO Xiaomi Lôi Quân (Lei Jun), một người dùng đã bình luận rằng họ bị say xe và không thể mua Xiaomi SU7.

Ngay lập tức, ông Lôi Quân đã trả lời rằng Xiaomi đã đầu tư rất nhiều để giải quyết vấn đề say xe. CEO Xiaomi động viên người dùng này nên trải nghiệm thử, "bạn chắc chắn là sẽ không bị say xe".

Phản hồi của CEO Xiaomi Lôi Quân (qua Google Translate)

Doanh số bán xe điện tăng vọt trong những năm gần đây, nhưng nhiều người dùng nhận thấy họ không say xe khi đi xe chạy xăng nhưng lại say xe khi đi xe điện. Điều này là do xe điện thường có khả năng tăng tốc và giảm tốc nhanh hơn. Động cơ điện có thể cung cấp mô-men xoắn cực đại ngay lập tức, và hệ thống phanh tái sinh năng lượng trên xe điện cũng góp phần vào sự thay đổi tốc độ đột ngột. Những yếu tố này khiến cho não bộ cảm nhận sự không đồng nhất trong chuyển động, dẫn đến cảm giác say xe.

Lei Jun không tiết lộ chi tiết cách Xiaomi giải quyết vấn đề say xe, nhưng các chuyên gia trong ngành cho rằng khả năng giảm say xe của Xiaomi SU7 có thể liên quan đến hệ thống động lực tiên tiến và công nghệ điều khiển thông minh của xe. Hệ thống này giúp cải thiện đáng kể độ ổn định khi xe di chuyển, đồng thời nâng cao sự thoải mái cho người ngồi, từ đó giảm khả năng say xe.

Nội thất của Xiaomi SU7

Mặc dù Xiaomi chưa tiết lộ cụ thể về công nghệ chống say xe trên SU7, nhưng những chia sẻ của Lei Jun cho thấy hãng đã dành nhiều tâm huyết để giải quyết vấn đề này. Khả năng chống say xe sẽ là một điểm cộng lớn cho Xiaomi SU7, giúp thu hút nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là những người thường xuyên say xe khi đi xe điện.