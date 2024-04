Mẫu ô tô VinFast 'được người Việt mong chờ nhất' lộ giá dự kiến, đặt cọc sớm có lợi gì không?

Mẫu xe "được người Việt mong chờ nhất"

VinFast VF 3 là mẫu xe từng gây bất ngờ nhất của thương hiệu ô tô Việt Nam khi trước đó chưa từng lộ diện một bản vẽ hay bản concept nào cả. Mọi thông tin về giá bán hay thời gian mở bán cũng chưa được hãng xe xác nhận.

Tuy nhiên, mới đây, theo thông tin được đăng tải trên báo Giao thông, một số đại lý Vinfast trên địa bàn Hà Nội đã tiết lộ giá bán của mẫu Vinfast VF3 sẽ được công bố vào khoảng đầu tháng 4 này.

Theo đó, dự kiến mức giá chưa bao gồm pin của phiên bản tiêu chuẩn là 250 triệu đồng, phiên bản Plus có mức giá từ 300 triệu đồng. Để sở hữu hệ thống pin, người tiêu dùng sẽ phải chi thêm 50 triệu đồng đối với cả hai phiên bản.

Hiện các đại lý đều đã nhận cọc mẫu xe này. Thậm chí, nếu đặt cọc ngay từ bây giờ chắc chắn khách hàng sẽ nhận được xe trước khi kết thúc năm 2024.

Tờ báo này cũng cho biết thêm, dự kiến khoảng đầu tháng 10/2024 những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao tới tay khách hàng.

Ảnh: VinFast

Với giá bán như trên, VinFast VF 3 được xem là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe điện nhỏ gọn, tiện nghi và đủ an toàn.

Trước đây, VinFast từng có mẫu xe xăng hạng A được đánh giá là an toàn bậc nhất phân khúc là VinFast Fadil, nên người tiêu dùng chờ đợi VF 3 cũng vượt trội về độ an toàn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc xe mini.

Ông Nguyễn Hùng, một kỹ sư trong lĩnh vực ô tô, nhận định VinFast VF 3 là một sản phẩm đầy hứa hẹn.

“Nhìn vào xu hướng xe mini trên thế giới và khu vực, có thể thấy dòng sản phẩm này rất hợp với thị trường Việt Nam. Với thiết kế khỏe khoắn, bắt mắt, trang bị đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cùng mức giá hợp lý, VinFast VF 3 sẽ trở thành mẫu xe “quốc dân” tại Việt Nam”, ông Hùng chia sẻ trên Báo Quân đội nhân dân.

VinFast VF 3 có gì đáng để mong chờ?

Thương hiệu uy tín

Ô tô điện mini hiện nay không nhiều trên thị trường. Hiện nay, ngoài VinFast chỉ có thương hiệu ô tô Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam. Do đó, để so sánh về thương hiệu, VinFast vẫn có sức nặng hơn trên thị trường.

VinFast đã trở thành thương hiệu đầu tiên được người Việt nghĩ đến và cũng là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

“Tại Việt Nam, VinFast từ một tên riêng chỉ thương hiệu dường như đang dần trở thành một danh từ chung chỉ xe điện. VinFast đã được định vị trong tâm trí khách hàng là một hãng xe điện. Và ngược lại, khi có nhu cầu về xe điện, khách hàng sẽ nghĩ ngay tới VinFast. Đó là một cuộc cách mạng mà hãng xe Việt đã tạo ra trong tiêu dùng tại Việt Nam”, chuyên gia thương hiệu Lê Quang Minh phân tích trên báo Đầu tư.

Giá bán hợp lý

Trong bối cảnh thị trường ô tô giá rẻ khá sôi động đầu năm 2023 thì VF 3 được coi là sản phẩm đáng chú ý nhất đối với đa số người tiêu dùng Việt Nam. Bởi lẽ, VinFast hứa hẹn xe sẽ được niêm yết với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, mà theo như thông tin vừa nêu bên trên chỉ từ 250 triệu đồng.

Đây là mức giá phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số người dân Việt Nam. Mức giá này cũng rất "cạnh tranh" nếu đối chiếu với các mẫu xe máy tay ga cao cấp hiện nay, khiến cho việc sở hữu một chiếc ô tô trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thêm nữa, một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của xe điện là chi phí vận hành thấp hơn so với xe chạy bằng động cơ đốt trong. Chi phí sử dụng và bảo dưỡng của ô tô điện cũng được cho là tiết kiệm hơn nhiều lần xe xăng.

Thiết kế hiện đại, tiện nghi

Thiết kế của VF 3 đáp ứng thị hiếu và phù hợp với xu hướng hiện đại. VinFast đã chú trọng đến vẻ đẹp và sự phóng khoáng trong thiết kế của xe, kết hợp các đường nét hiện đại và thể thao.

Hãng còn khẳng định đây chính là mẫu xe đã được nghiên cứu và phát triển dựa trên thói quen, đặc tính giao thông của người tiêu dùng trong nước.

VinFast VF3 có thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ và hiện đại. Ảnh: VinFast.

Với kích thước tổng thể DxRxC: 3.190 x 1.679 x 1.621 (mm), VF 3 sẽ là một phương tiện di chuyển cho cá nhân vô cùng linh hoạt, có thể dễ dàng di chuyển trên các con đường đông đúc ở Hà Nội hay TP.HCM, và cũng vừa vặn hơn khi đỗ trong nhà.



"Xe siêu nhỏ" nhưng lại được trang bị la-zăng kích thước đến 16 inch. Đây là một điểm nhấn nổi bật tạo sự khác biệt khi so với các dòng xe gầm thấp trên thị trường.

VinFast VF 3 cũng đi kèm những trang bị rất hợp lý, bao gồm: Đèn chiếu dạng LED, bộ mâm hợp kim 16 inch, ghế da, điều hòa 1 vùng, vô-lăng hai chấu và màn hình hiển thị đa thông tin; đặc biệt là khả năng di chuyển lên tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nội thất tiện nghi. Ảnh: VinFast

Khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm

VF 3 được trang bị động cơ điện công suất 110kW, mô-men xoắn 300Nm, cho khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt.

Theo thông tin từ hãng, xe được trang bị động cơ điện và pin có quãng đường di chuyển đáp ứng tốt nhu cầu và thói quen sử dụng hàng ngày của đại đa số người dân.

Theo báo Giao thông, nhân viên kinh doanh của đại lý Vinfast tiết lộ mẫu xe VF3 có quãng đường đi được khi sạc đầy pin là khoảng 237-285km, khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 12 giây. Mẫu xe VF3 tỏ ra ưu thế vượt trội khi so sánh với đối thủ Wuling Hongguang Mini EV về quãng được đi được, khi mà mẫu xe tới từ Trung Quốc chỉ di chuyển được từ 120-170km sau mỗi lần sạc.

Ngoài ra với cấu trúc của xe điện thường thì các khối pin được đặt dưới sàn xe, do đó trọng lượng xe được tập trung ở giữa xe và sàn xe. Từ đó giúp xe vận hành ổn định, vào cua êm hơn, ít rung lắc, và giảm thiểu nguy cơ lật xe.

Nhiều chính sách ưu đãi, trợ giá khác

VinFast đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng mua VF 3 như hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng voucher VinFast+... khiến rất nhiều người dù đã sở hữu ô tô hay chưa đều háo hức khi họ có thêm một lựa chọn mới tiết kiệm, sạch cho di chuyển những quãng đường ngắn.

Với thời điểm bàn giao dự kiến vào quý 3 năm 2024, mẫu xe vẫn được miễn 100% lệ phí trước bạ. VinFast cũng được cho là đang xây dựng hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh với mạng lưới trạm sạc rộng khắp, dịch vụ cứu hộ 24/7... giúp người dùng yên tâm hơn khi sở hữu VF 3.