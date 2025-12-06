Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát đi thông báo chính thức về việc ngừng sử dụng hộ chiếu trong giao dịch từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, từ ngày 1/1/2026, BIDV sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu để thực hiện giao dịch trên tất cả các kênh đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Theo quy định mới, khách hàng cần sử dụng các giấy tờ tùy thân khác như Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử để xác thực thông tin khi giao dịch.

Để tránh gián đoạn giao dịch, các khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân tại BIDV cần sớm đến trực tiếp các chi nhánh/PGD BIDV trên toàn quốc để cập nhật thông tin thay thế bằng CCCD gắn chip/Căn cước/Căn cước điện tử trước ngày 1/1/2026.

Được biết, không phải là quy định riêng tại BIDV, mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ các quy định mới tại Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Quy định mới được đưa ra nhằm siết chặt an ninh giao dịch thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 Thông tư 17, các giao dịch rút tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống ngân hàng đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc.

Dữ liệu gốc này phải được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Trong khi đó, hộ chiếu – kể cả loại mới – hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng đang áp dụng. Do đó, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang sử dụng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục giao dịch kể từ ngày 1/1/2026.