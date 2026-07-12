Người dùng gỡ ngay ứng dụng sau để tránh mất tiền

Ngân hàng TMCP Bắc Á vừa phát đi cảnh báo về một ứng dụng được kẻ gian sử dụng để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả mạo công ty xuất khẩu lao động hoặc trung tâm tư vấn du học để dụ người dân cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo BAC A BANK, các đối tượng thường lập fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội mạo danh những đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động, du học có uy tín, nhắm đến những người đang có nhu cầu làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu.

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian yêu cầu nạn nhân gửi hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân với lý do hoàn thiện hồ sơ. Tiếp đó, chúng hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng để phục vụ quá trình xử lý thủ tục.

Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cài đặt một ứng dụng được giới thiệu là "app visa" hoặc ứng dụng hỗ trợ xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, theo cảnh báo của BAC A BANK, đây thực chất là ứng dụng độc hại có khả năng chiếm quyền điều khiển thiết bị.

BAC A BANK cảnh báo người dân gỡ ngay ứng dụng "app visa" nếu đã cài đặt. Đây thực chất là mã độc giúp kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp mã OTP và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Với người dùng iPhone, kẻ gian thậm chí còn thuyết phục chuyển sang sử dụng điện thoại Android với lý do thuận tiện hơn cho việc làm thủ tục. Mục đích là để nạn nhân dễ dàng cài đặt ứng dụng ngoài, tạo điều kiện cho mã độc xâm nhập thiết bị.

Trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền nhỏ để "kích hoạt" hoặc "xác minh" hồ sơ. Sau giao dịch này, mã độc sẽ âm thầm thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, đánh cắp mã OTP và thực hiện các lệnh chuyển tiền.

Song song đó, kẻ gian yêu cầu nạn nhân không đăng nhập ứng dụng ngân hàng trong một khoảng thời gian với lý do hệ thống đang xử lý hồ sơ. Chúng còn liên tục gọi video, thông báo các mốc tiến độ giả như "hồ sơ visa đã hoàn thành 65%" nhằm kéo dài thời gian và tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để "xác minh tài chính". Đến khi kiểm tra lại tài khoản, nhiều nạn nhân mới phát hiện toàn bộ số tiền đã bị rút.

Trước thủ đoạn trên, BAC A BANK khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời làm visa, xuất khẩu lao động hoặc du học trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ tư cách pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Ngân hàng cũng lưu ý không gửi hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh chân dung hoặc các giấy tờ cá nhân cho tài khoản, fanpage không rõ nguồn gốc; không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các đường link lạ; không cấp quyền trợ năng hoặc quyền điều khiển thiết bị cho bất kỳ ứng dụng nào ngoài những ứng dụng chính thức được tải từ Google Play hoặc App Store.

Trong trường hợp nghi ngờ đã cài đặt ứng dụng độc hại hoặc phát hiện điện thoại có dấu hiệu bị điều khiển từ xa, người dùng cần gỡ bỏ ngay ứng dụng đã cài, ngắt kết nối Internet (Wi-Fi, 4G/5G), sử dụng thiết bị khác để đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng, đồng thời liên hệ ngay với BAC A BANK hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để khóa khẩn cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.