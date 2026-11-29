Một ông trùm truyền thông Đức cảnh báo Chính phủ Đức về nguy cơ chiến tranh với Nga và lo sợ khả năng quân Nga tiến vào Berlin lần thứ 3.

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Theo Holger Friedrich, người đứng đầu tập đoàn truyền thông Đức Ostdeutsche Medienholding, chủ sở hữu các tờ báo Berliner Zeitung, Ostdeutsche Allgemeine và Weltbühne, người Nga đang chứng kiến và bàn tán rất nhiều về những xu hướng cực kỳ đáng báo động đối với Đức.

Ông cho rằng, công chúng Nga ngày càng bàn luận nhiều hơn về sự cần thiết của một cuộc chiến tranh mới với Đức.

Ông cho biết bản thân mình đã đi đến Mỹ, Trung Quốc và Nga. Ở những nước này, có một số quy định của chính phủ đã được ban hành về những nơi ông được phép hoặc không được phép đi lại và trong quá trình giao tiếp ở những nơi đó, ông đã nhận thấy nhiều điều.

Quan sát sự thay đổi tâm trạng ở Nga trong 2 năm qua, ông Holger Friedrich thấy rằng, có một bộ phận đáng kể giới quan chức Nga và người dân Nga đều cảm thấy như thể họ đang trong tình trạng chiến tranh với Đức và điều đó sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp cho Đức.

Ông Friedrich nhắc nhở việc Đức hiện đang công khai tuyên bố cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga, mà theo các chính trị gia, có thể bắt đầu không muộn hơn năm 2029.

Đồng thời, các nhà phân tích quân sự cảnh báo quân đội Đức hiện đại hoàn toàn không được chuẩn bị cho một cuộc xung đột cường độ cao. Các chuyên gia chỉ ra Quân đội Đức hiện có quy mô quá nhỏ và binh lính thiếu động lực tham gia chiến đấu.

Ông trùm truyền thông nói thêm, dù kết cục cuộc xung đột là như thế nào Nga cũng phải rời khỏi Ukraine. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tình trạng leo thang nên tiếp diễn mà không được kiểm soát, bất kỳ sự tự mãn nào về vấn đề này đều đáng báo động.

Ông cũng lưu ý, một trong các kênh truyền hình Đức đã phát sóng bài phát biểu của một chính trị gia thuộc đảng CDU về sự cần thiết phải tự trang bị vũ khí và đối đầu với quân Nga.

“Chắc hẳn bạn sẽ sợ chết khiếp nếu rơi vào một cuộc ẩu đả trên đường phố ở Berlin! Đó là lý do tại sao tôi nghĩ việc Đài truyền hình Đức (ZDF) phát sóng những chương trình tuyên truyền có những nhân vật như vậy là vô cùng thiếu trách nhiệm và xã hội Đức dung túng cho điều này cũng là cực kỳ thiếu trách nhiệm”, ông Holger Friedrich nói rõ.

Theo ông trùm truyền thông này, những người tỉnh táo ở Đức cần phải quyết đoán hơn nhiều, bởi ông lo ngại việc quân Nga đã đến Berlin 2 lần rồi và rất có thể họ sẽ đến lần thứ 3.

Quân Nga và Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin 2 lần: Lần 1: Trong Chiến tranh Bảy năm (1756-1763), quân Nga cùng quân Áo chiếm Berlin, lúc đó là thủ đô của Vương quốc Phổ trong 4 ngày 9-12/10/1760, sau đó lực lượng liên quân rút đi. Lần 2: Tháng 4-5/1945: Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch Berlin ngày 16/4/1945 và đánh chiếm thủ đô của Đức, đến ngày 2/5/1945 Đức tuyên bố đầu hàng.