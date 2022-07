Cho đến nay, người Do Thái được mệnh danh là dân tộc thông minh nhất thế giới. Theo thống kê, người Do Thái chỉ chiếm khoảng 0.2% dân số thế giới nhưng lại nắm trong tay hơn 30% lượng tài sản trên toàn thế giới.

Không chỉ trong giới kinh doanh, người Do Thái đều có những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến những cái tên như: Vua hài kịch Charlie Chaplin, nhà vật lý học Albert Einstein, hoạ sĩ Pablo Ruiz Picasso, nhà tư tưởng học Karl Heinrich Marx,...

Trong số 680 người đoạt giải Nobel giai đoạn từ năm 1901 đến năm 2001 có đến 128 người là người Do Thái, chiếm tỷ lệ 20%. Tỷ lệ đạt giải thưởng của người Do Thái được ước tính cao gấp hơn 100 lần so với các dân tộc khác.

Châm ngôn của người Do Thái khi giáo dục con cái là khi gặp tai hoạ thì có thể vứt bỏ mọi thứ nhưng trí tuệ thì không. Điều đó có thể cho thấy rằng người Do Thái ý thức rất rõ về tầm quan trọng của trí tuệ.

Một trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất ở người Do Thái là tư duy làm giàu độc đáo. Họ tin rằng chỉ có sử dụng trí tuệ để kiếm tiền mới thực sự là cách làm giàu nhanh nhất. Đối với dân tộc này, khi tay trắng, trước hết hãy làm những điều này để ''tiền đẻ ra tiền''.

1. Tránh xa những người tiêu cực

Đối với những người muốn trở nên giàu có thì vốn quý nhất chính là thời gian. Càng muốn làm giàu, bạn càng phải biết tận dụng thời gian. Đó là lí do vì sao bạn nên tránh xa những người lôi kéo, cản trở và làm bạn kiệt quệ trong cuộc sống.

Cụ thể, có 6 kiểu người bạn nên tránh xa: Những người hay phàn nàn; những người không giữ lời hứa; những người không có ý thức về thời gian; những người quan tâm đến mọi thứ; những người ích kỷ; những người không biết ơn.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

2. Phá vỡ những quy tắc xưa cũ

Người Do Thái được mệnh danh là "những người kiếm được nhiều tiền nhất". Dù họ bán ớt, bán đậu, hay thậm chí là bán ngỗng thì đều có điểm chung đó là lối tư duy phá cách.

Ngày nay mọi người thường bị ràng buộc bởi những suy nghĩ đã được học từ trước. Nếu phải thay đổi cách làm, họ không biết phải làm thế nào để đạt được thành tựu nghề nghiệp, hoặc thậm chí là trì trệ.

Có câu nói, người có tiềm năng sẽ biết thay đổi. Những người biết ứng biến linh hoạt có thể đạt được những kết quả khác nhau cho dù họ làm trong ngành gì, bởi vì họ sẽ không bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống.

Từ đó, họ sẽ thử các phương pháp mới và tạo ra những bước đột phá. Vì vậy, nếu bạn không muốn bị trì trệ, thì bạn phải thoát ra khỏi lối tư duy cũ và làm cho ý tưởng của bạn mới mẻ hơn.

Chính vì điều này mà người Do Thái đã có thể tồn tại qua hàng nghìn năm mà không ngừng phát triển.

3. Đừng tiết kiệm tiền ăn mặc

Chi phí cho thực phẩm và quần áo là nền tảng hạnh phúc của một người. Nó quyết định nhận thức cơ bản nhất của một người về tiền bạc. Cuộc sống từ nhỏ sẽ ảnh hưởng không ít đến tương lai của một người. Nếu đứa trẻ lớn lên trong cảnh khó khăn, mọi thứ họ làm đều theo định hướng tiết kiệm.

Do đó, để có tương lai rộng mở hơn, bạn cần rèn luyện thói quen cho bản thân cũng như thế hệ mai sau từ sớm. Chi tiền cho những nhu cầu hàng ngày có chừng mực chính là yếu tố cốt lõi.

Hình minh họa. Ảnh: Freepik

4. Biết cách tiêu tiền để xây dựng mối quan hệ

Nhiều người nghĩ rằng tiền phải được tiêu ở nơi có thể nhìn thấy được, nếu không sẽ rất lãng phí. Nhưng đó không phải là sự thật.

Trong cuộc sống thực, có những thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào được, nhưng có thể là bước đệm trên con đường thành công hay giàu có của bạn. Đó là tài sản vô hình tiềm tàng, nếu không có, dù bạn có quyền lực đến đâu vẫn rất khó để có được của cải. Những tài sản này gói gọn trong hai từ "mạng lưới".

Nhìn vào những người thành công, hầu hết họ không được "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra. Thành công của họ gắn bó chặt chẽ với sự tích lũy các mối quan hệ. Sức mạnh của một người luôn có giới hạn và chúng ta không tồn tại biệt lập, chúng ta thường cần sức mạnh của người khác để hoàn thành nhiều việc.

Mạng lưới các kết nối là tài sản vô hình quý giá nhất. Muốn giàu có và thành công thì phải học cách suy nghĩ như người giàu.

5. Đừng để khó khăn hạn chế tư duy

Rõ ràng tâm trí của chúng ta là có hạn. Một khi bạn có ý tưởng tiết kiệm tiền, trong tư duy của bạn tràn ngập việc tiết kiệm tiền.

Khó khăn là cái bẫy hạn chế trí tưởng tượng của một người. Bởi vì ưu tiên của bạn trong mọi trường hợp đó là làm thế nào để tôi có thể tiết kiệm tiền. Do đó bạn không có không gian để nghĩ về việc kiếm tiền.

Thực tế khó khăn thực sự chỉ là một tấm gương, ánh xạ tất cả những suy nghĩ của bạn ra ngoài.

Theo Sohu