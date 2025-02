Trong danh sách những tỷ phú, triệu phú giàu nhất thế giới hàng năm, có rất nhiều người gốc Do Thái góp mặt. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như “thần chứng khoán” Warren Buffett, “vua dầu lửa” Rockefeller…Một nhà kinh tế học người Mỹ đã từng nói đùa rằng “Tiền của thế giới này nằm trong túi người Mỹ, và tiền của người Mỹ lại nằm trong túi áo người Do Thái.”

Tuy nhiên, tài năng kinh doanh của người Do Thái không phải là bẩm sinh, mà là một cách sinh tồn được phát triển trong quá trình bị áp bức trong quá khứ. Họ phấn đấu và phát triển để sống sót và cứu lấy dân tộc của chính mình. Vì vậy, dù là ở đâu, một việc người Do Thái luôn ưu tiên và làm mỗi ngày chính là học tập và trau dồi kiến thức.

Trong suy nghĩ của người Do Thái, họ luôn tin rằng một người dù bắt đầu bằng tay trắng, không tiền, không mối quan hệ tương lai cũng có thể quật khởi thành công nếu nắm được 3 thứ quý giá này:

1. “Tinh thần” kiếm tiền mọi lúc, mọi nơi

Người Do Thái không kiếm tiền chỉ ở một chỗ. Điều này bắt nguồn từ dòng chảy lịch sử của dân tộc thông minh nhất thế giới. Trong quá khứ, người Do Thái từng không có quốc gia của riêng mình mà sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Vận mệnh thăng trầm đã khiến người Do Thái phải đã học cách tồn tại và thích nghi với những nền văn hóa, kinh tế khác nhau trên thế giới. Cũng từ đó, kiếm tiền mọi lúc, mọi nơi là đặc điểm tự nhiên của người Do Thái.

Những thương nhân Do Thái ít có thị trường cố định mà ở khắp nơi. Họ không ngại khó, ngại khổ khi đi từ Đông sang Tây, xuôi Nam ngược Bắc để lập nghiệp cũng như mở rộng thị trường khi bản thân đủ tiềm lực. Ở đâu, họ cũng có thể thực hiện các giao dịch lớn nhỏ.

Người Do Thái hiểu rằng để làm giàu, không thể ngồi yên một chỗ mà phải đi khắp nơi. Với lối tư duy đó, những đứa trẻ Do Thái ra đời và tiếp nối thế hệ đi trước.

2. Tư duy kiếm tiền đỉnh cao

Bên cạnh tư chất thông minh, người Do Thái cũng rất nổi tiếng với tư duy kiếm tiền đỉnh cao. Người Do Thái cũng chưa bao giờ dựa vào việc giảm giá để cạnh tranh thương mại. Bên cạnh đó, việc thu về lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh chưa bao giờ xuất hiện trong "Sách về sự giàu có" của dân tộc này.

Người Do Thái cho rằng việc giảm giá mù quáng không chỉ không công bằng với những khách hàng mua với giá gốc mà còn làm giảm giá trị hàng hóa của họ. Lựa chọn hạ giá một cách mù quáng trước sự cạnh tranh sẽ không những không thu hút được khách hàng mới mà còn làm mất lòng khách hàng cũ, đây hoàn toàn là một "mánh khóe kinh doanh vô nghĩa".

Thay vào đó, các doanh nhân Do Thái tin rằng cách khôn ngoan hơn để làm giàu là phát huy các đặc tính của hàng hóa. Khi kinh doanh, họ dùng truyền thông để quảng bá và tuyên truyền về sản phẩm của họ, tận dụng những đặc điểm nổi bật của sản phẩm để tiếp cận và thu hút khách hàng. Ví dụ, người Do Thái kinh doanh kim cương, họ nhắm vào đặc tính bền và khó bị phá hủy nhất để biến nó trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

Cứ như thế đến nay, mỗi khi nhắc đến kim cương, người ta sẽ nghĩ ngay câu slogan nức tiếng nhất lịch sử: “A Diamond Is Forever” của thương hiệu De Beers nổi tiếng. Câu slogan này gắn với Oppenheimer, chủ nhân người Do Thái của công ty khai thác kim cương Anglo American Corporation, đã lên được vị trí giám đốc của De Beers và sau đó giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cũng với chiến dịch quảng cáo này, De Beers đã thâm nhập vào các thị trường khác như Nhật Bản, Đức và Brazil.

Chiến dịch này thành công đến mức, người ta cho rằng ngày nay kim cương đắt như vậy là do được người Do Thái quảng cáo. Trên thực tế, không chỉ kim cương, các doanh nhân Do Thái đã tạo ra vô số kỳ tích thương mại với quan niệm “chỉ cần hiểu rõ sức mạnh của truyền thông thì không có sản phẩm nào không bán được”.

2. Đức tính không trì hoãn

Trong cuốn sách "Trí tuệ kiếm tiền của người Do Thái - 7 bí quyết giúp bạn thành công và giàu có" viết rằng người Do Thái sẽ giáo dục con cái của họ như thế này: "Nếu con thích chơi, con cần chăm chỉ học tập và có thành tích học tập tốt. Sau đó, con có thể kiếm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền và sau khi kiếm được tiền, con có thể chơi nhiều hơn và chơi với những đồ chơi đắt tiền hơn."

Điểm quan trọng nhất trong cách giáo dục tài chính của người Do Thái là nuôi dưỡng đức tính không trì hoãn và hình thành nên khái niệm "hưởng thụ muộn" ở trẻ. Đây cũng chính là cốt lõi trong nền giáo dục của người Do Thái, và có lẽ nhờ vậy mà có rất nhiều người thành đạt trong cộng đồng người thông minh nhất thế giới này.

Ánh Lê (Tổng hợp)