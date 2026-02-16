"Người đẹp xấu tính" bị 3 triệu người đuổi khỏi showbiz, bỏ hết tất cả đưa tình trẻ kém 10 tuổi sang Mỹ "lánh bão"

Han Ye Seul từng được tung hô là 1 trong những nữ thần quyến rũ của Kbiz. Có nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công, nhưng Han Ye Seul đã tự tay hủy hoại tất cả vì tính cách xấu tính, mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng và tùy hứng của mình. Năm 2025, cô vào top 5 nữ diễn viên bị ghét bỏ nhất showbiz Hàn Quốc. Trong 1 chủ đề thảo luận liên quan đến Han Ye Seul trên diễn đàn Theqoo, có đến 3 triệu bình luận đòi đuổi người đẹp này khỏi showbiz, phản đối kịch liệt chuyện tái xuất của nữ diễn viên.

Han Ye Seul bị 3 triệu người đòi đuổi khỏi showbiz Hàn. Ảnh: Instagram.

Nguyên nhân khán giả xứ kim chi chỉ trích và không còn chấp Han Ye Seul trong showbiz đến từ thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của cô. Năm 2008, tại lễ trao giải Korean Film Awards, Han Ye Seul trở thành tâm điểm tranh cãi khi đột ngột rời khỏi khán phòng ngay khoảnh khắc tên một đồng nghiệp được xướng lên cho hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, để lại ghế trống trước vô số khán giả và ống kính truyền hình trực tiếp.

Hành động này của Han Ye Seul bị công chúng chỉ trích thiếu tôn trọng đồng nghiệp, xấu tính. Trước áp lực dư luận, nữ diễn viên lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng việc cô rời đi giữa chừng xuất phát từ tình trạng kiệt sức vì lịch trình quay phim dày đặc, chứ không phải vì bất kỳ động cơ cá nhân nào. Tuy nhiên, lời đính chính ấy vẫn khó có thể xoa dịu hoàn toàn sự phẫn nộ của công chúng dành cho Han Ye Seul ở thời điểm đó.

Đến tháng 8/2011, giới giải trí Hàn Quốc chấn động khi Han Ye Seul vướng bê bối bỏ quay phim Spy Myung Wol giữa chừng và bay sang Mỹ mà không báo trước khiến đoàn phim mòn mỏi chờ cô ở phim trường. Hành động biến mất không lời báo trước này đẩy ê-kíp sản xuất vào tình trạng hỗn loạn và thổi bùng một trong những bê bối lớn nhất sự nghiệp của nữ diễn viên.

Han Ye Seul hết tùy tiện bỏ về ở lễ trao giải, đến bỏ quay phim không 1 lý do, không 1 thông báo đến ekip khiến ai cũng phẫn nộ. Ảnh: Instagram.

Không lâu sau, công ty quản lý lên tiếng giải thích rằng Han Ye Seul đột ngột bỏ quay phim vì mâu thuẫn gay gắt về điều kiện làm việc với đạo diễn Hwang In Hyuk. Về phía mình, nữ diễn viên nhấn mạnh lịch trình quay phim quá dày đặc đã khiến cô kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, không còn khả năng phát huy năng lực diễn xuất.

Thông qua tờ The Korea Times, Han Ye Seul gây sốc khi tuyên bố: "Tôi đã từ bỏ mọi thứ. Lịch trình làm việc thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tôi chỉ hy vọng rằng những diễn viên trẻ trong tương lai sẽ không trở thành nạn nhân giống như tôi".

Tuy nhiên, lời phân trần ấy không những không xoa dịu dư luận mà còn châm thêm dầu vào lửa. Công chúng tỏ ra phẫn nộ, cho rằng trong cùng một môi trường khắc nghiệt, rất nhiều diễn viên khác vẫn âm thầm chịu đựng mà không bỏ việc giữa chừng hay thể hiện thái độ ngôi sao, thiếu trách nhiệm như Han Ye Seul.

Sau nhiều ngày "bốc hơi" khỏi phim trường và hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội chưa từng có, cuối cùng vào ngày 18/8/2011, Han Ye Seul đã chịu quay trở lại Hàn Quốc. Tại sân bay, trước hàng loạt ống kính truyền thông, cô cúi đầu xin lỗi vì sự vắng mặt của mình, nhưng đồng thời vẫn khẳng định bản thân không hối hận và tin rằng quyết định khi đó là đúng đắn, bất chấp phản ứng gay gắt từ công chúng.

Ngay sau đó, công ty quản lý buộc phải phát đi thông báo khẩn, cam kết Han Ye Seul sẽ nhanh chóng trở lại phim trường, hợp tác ghi hình để hoàn thành Spy Myung Wol - một nỗ lực được xem là "cứu vãn trong tuyệt vọng" giữa tâm bão scandal đang nhấn chìm hình ảnh của nữ diễn viên.

Cô lộ diện tại sân bay vào hôm 18/8/2011 trong lần trở lại Hàn giữa tâm bão chỉ trích bỏ quay phim Spy Myung Wol giữa chừng. Ảnh: Nate.

Thái độ thiếu chuyên nghiệp trong công việc đã khiến Han Ye Seul phải trả giá. Trong nhiều năm về sau, cô gần như biến mất khỏi màn ảnh, không có vai diễn đáng kể nào. Đến năm 2021, Han Ye Seul công khai hẹn hò bạn trai Ryu Sung Jae, kém cô 10 tuổi.

Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm này khiến nữ diễn viên tiếp tục dính thị phi. Ryu Sung Jae đã bị "bóc" quá khứ làm trai bao, chuyên cặp kè với các quý bà. Giữa tâm bão ồn ào, Han Ye Seul cho biết đúng là Ryu Sung Jae từng làm việc trong quán karaoke, nhưng tuyệt đối không phải trai bao. Sóng gió của bạn trai chưa qua sóng gió khác ập tới, Han Ye Seul bị cáo buộc sử dụng chất cấm, bán dâm, trốn thuế và từng nhận một chiếc xe Ferarri đắt tiền từ bạn trai cũ.

Trước hàng loạt tin đồn tiêu cực bủa vây, Han Ye Seul đâm đơn kiện người tung tin đồn thất thiệt, quyết định bỏ hết tất cả và đưa bạn trai Ryu Sung Jae sang Mỹ "lánh bão" dư luận. Đến tháng 5/2024, Han Ye Seul công khai giấy đăng ký kết hôn với ông xã Ryu Sung Jae. Mới đây, trong 1 vlog chia sẻ về cuộc sống đời thường, Han Ye Seul cho biết lý do cô rời bỏ Hàn Quốc, chuyển sang Mỹ sống là để bảo vệ bản thân lẫn ông xã trước những gièm pha, sự soi mói của truyền thông lẫn dư luận. Cô cũng ở ẩn 18 tháng, hạn chế cập nhật đời tư quá nhiều trên MXH sau khi trải qua quá nhiều chuyện không hay.

Han Ye Seul đưa tình trẻ sang Mỹ "lánh bão" rồi bí mật kết hôn tại đây. Ảnh: Instagram.

Han Ye Seul sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, California (Mỹ). Khi vừa tròn 20 tuổi, người đẹp chính thức quay trở về quê nhà Hàn Quốc hoạt động với tư cách người mẫu. Cô gặt hái được thành công đầu tiên trong sự nghiệp với giải thưởng cao nhất tại cuộc thi siêu mẫu do đài SBS tổ chức vào năm 2001.

Han Ye Seul lấn sân diễn xuất 3 năm sau đó qua tác phẩm sitcom kinh điển Nonstop 4. Tới năm 2006, cô trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của bộ phim truyền hình Cặp Đôi Kỳ Lạ. Nữ nghệ sĩ tiếp tục để lại dấu ấn ở loạt phim như Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh, Canh Bạc Nghiệt Ngã. Trong suốt sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1981 dính vô số tin đồn tình ái và scandal hành xử khiến danh tiếng sụp đổ.

Nguồn: KoreaBoo