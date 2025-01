Mỹ nhân chọn theo đuổi phong cách cá tính, khỏe khoắn hơn là hình ảnh gợi cảm, táo bạo.

Chiếc nhẫn kim cương trị giá 300.000 USD

Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng ngày 6/1, Zendaya gây chú ý khi xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón áp út. Điều này làm dấy lên tin đồn về màn cầu hôn trước đó. Chiếc nhẫn được cho là trị giá khoảng 300.000 USD (tương đương khoảng 7,6 tỷ VNĐ), với viên kim cương 6 carat dạng cushion-cut nổi bật.

Theo tờ People, nam diễn viên Tom Holland, người sở hữu khối tài sản trị giá 25 triệu USD, đã cầu hôn bạn gái Zendaya vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể cho lễ cưới. Nguồn tin của People tiết lộ rằng Tom đã ngỏ lời cầu hôn Zendaya trong kỳ nghỉ lễ tại nhà riêng của gia đình nữ diễn viên. "Những người thân thiết đều biết về chuyện đính hôn này. Tom đã ấp ủ ý định cầu hôn Zendaya từ lâu," tờ này cho hay.

Một người bạn gần gũi của cặp đôi chia sẻ: "Tom luôn hết lòng với Zendaya. Anh ấy tin rằng cô ấy chính là người đặc biệt mà anh ấy tìm kiếm bấy lâu nay. Mối quan hệ của họ thật sự rất đặc biệt."

Dù đã đính hôn, Tom và Zendaya vẫn chưa vội lên kế hoạch cho lễ cưới. "Hiện tại, họ chỉ muốn tận hưởng thời gian bên nhau và không muốn vội vàng. Cả hai đều rất bận rộn với công việc riêng," People thông tin thêm.

Nên duyên nhờ Marvel

Tom Holland và Zendaya lần đầu gặp gỡ trên phim trường "Spider-Man: Homecoming" (2016) và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Ban đầu, họ phủ nhận tin đồn tình cảm, khẳng định chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, vào tháng 7/2021, cặp đôi bị bắt gặp hôn nhau trong xe, ngầm xác nhận mối quan hệ qua truyền thông. Kể từ đó, cả hai dần thoải mái hơn khi xuất hiện công khai cùng nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tom từng bày tỏ rằng Zendaya là người đặc biệt, luôn giúp anh giữ cân bằng trong cuộc sống và sự nghiệp. Về phía mình, Zendaya cũng không ngại dành lời khen cho bạn trai, miêu tả anh là người chăm chỉ, chu đáo và luôn khiến cô ngưỡng mộ.

Zendaya sinh năm 1996, từng là một trong những ngôi sao nổi bật của Disney nhờ vai diễn trong loạt phim truyền hình Shake It Up. Từ một cô gái tuổi teen tài năng, cô dần khẳng định mình trong ngành giải trí với hai vai diễn đáng nhớ trong các bom tấn của Marvel là The Greatest Showman và Spider-Man: Homecoming (2017).

Sở hữu gu thời trang ấn tượng và nhịp sống năng động

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 và số đo hình thể 87 - 63,5 - 87 cm, Zendaya chọn theo đuổi phong cách cá tính, khỏe khoắn hơn là hình ảnh gợi cảm, táo bạo. Chính gu thời trang độc đáo và khả năng biến hóa linh hoạt đã giúp cô được tạp chí Vogue ưu ái gọi là "Cô nàng thiên biến vạn hóa". Năm 2016, Zendaya ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Daya by Zendaya, thể hiện rõ phong cách đa dạng và tinh thần tự tin của cô.

Trong một buổi phỏng vấn với Harper's Bazaar, Zendaya từng tiết lộ chi tiết về một ngày thường nhật của mình. Cô thường thức dậy lúc 8:00 sáng, đôi khi còn "nấn ná" trên giường thêm vài phút. "Nếu muốn cảm giác như một diva thực thụ, tôi sẽ cho phép mình nằm dài đến hai giờ," cô nói đùa.

Sau khi dậy, Zendaya kiểm tra lịch trình và tương tác với gia đình – hiện đang sống cùng cô tại ngôi nhà ở Los Angeles. "Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vui vẻ khi mặt trời chiếu sáng và có thể nói lời chào buổi sáng với cháu gái mình. Điều đó thật tuyệt vời," cô chia sẻ.

Quy trình chăm sóc sắc đẹp của Zendaya bắt đầu vào khoảng 9:00 sáng. Cô sử dụng các sản phẩm cơ bản như sữa rửa mặt, toner, kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi và mascara. "Son dưỡng tốt không chỉ dùng cho môi mà còn có thể làm phấn má bắt sáng – rất tiện lợi," cô bật mí.

Zendaya không phải người yêu thích bữa sáng nhưng đôi khi cô ăn sáng vào khoảng 10:00 với món yêu thích là Nutella. Lịch làm việc của cô bắt đầu từ trưa, linh hoạt tại nhiều địa điểm khác nhau. "Điều tuyệt nhất về công việc của tôi là có thể làm mọi lúc, mọi nơi – từ xe hơi, phim trường đến phòng thay đồ," cô chia sẻ.

Buổi chiều của Zendaya thường dành cho các cuộc họp liên quan đến thương hiệu thời trang của cô. Cô coi việc thiết kế thời trang giống như sáng tác nhạc, vì cả hai đều đòi hỏi sự sáng tạo và tầm nhìn rõ ràng. Cô thừa nhận mình không giỏi nấu ăn và thường đặt đồ ăn qua ứng dụng, đôi khi nhờ bạn cùng nhà chọn món nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cô.

Buổi tối, Zendaya dành thời gian thư giãn, xem các chương trình yêu thích hoặc trò chuyện cùng gia đình. Trước khi ngủ, cô thực hiện các bước chăm sóc da kỹ lưỡng và tẩy trang cẩn thận. Thói quen này giúp cô duy trì làn da khỏe mạnh, ngay cả khi lịch trình bận rộn.

Với nhịp sống năng động nhưng vẫn chú trọng sức khỏe tinh thần và sự cân bằng, Zendaya không chỉ là một nghệ sĩ đa tài mà còn là biểu tượng của sự tự tin và ý chí vươn lên. Cô truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng lối sống lành mạnh, không ngừng đổi mới và lan tỏa năng lượng tích cực.