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Người đẹp Cần Thơ Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đoạt Á hậu 4 Miss Galaxy Vietnam 2026 ở Mộc Châu

Lity
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Tối 5/9, tại Quảng trường 8/5 (Mộc Châu, Sơn La), chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 diễn ra với sự tranh tài của Top 30 thí sinh. Người đẹp Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên, đại diện Cần Thơ được gọi tên ở vị trí Á hậu 4.

Người đẹp Cần Thơ Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đoạt Á hậu 4 Miss Galaxy Vietnam 2026 ở Mộc Châu - Ảnh 1.

Giây phút đăng quang Á hậu 4 của người đẹp Cần Thơ.

Trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026), Top 30 lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài của nhà thiết kế Cao Thu Vân, bikini và trang phục dạ hội. Sau các phần thi, Ban Tổ chức lần lượt công bố Top 20, Top 10 và Top 5 bước vào vòng thi ứng xử.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Dương Phương Thảo (SBD 196), đến từ Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Miss Galaxy Vietnam 2026. Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm (SBD 636, Cần Thơ), Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi (SBD 505, Đồng Tháp) còn Nguyễn Thị Thanh Thảo (SBD 866, Nghệ An) giành danh hiệu Á hậu 3.

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (SBD 102), đến từ Cần Thơ, được trao danh hiệu Á hậu 4. Người đẹp đồng thời nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar.

Người đẹp Cần Thơ Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đoạt Á hậu 4 Miss Galaxy Vietnam 2026 ở Mộc Châu - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên tự tin với vòng thi bikini.

Người đẹp Cần Thơ Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đoạt Á hậu 4 Miss Galaxy Vietnam 2026 ở Mộc Châu - Ảnh 3.

Ngoài danh hiệu Á hậu cô còn nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar

Một trong những điểm nhấn của chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 là phần thi ứng xử của Top 5 với các câu hỏi xoay quanh công nghệ và vai trò của công nghệ trong đời sống hiện đại.

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên nhận câu hỏi về việc các ứng dụng và bộ lọc chỉnh ảnh ngày càng phổ biến, liệu chúng giúp giới trẻ tự tin hơn hay vô tình tạo áp lực về ngoại hình.

Theo người đẹp Cần Thơ, các ứng dụng chỉnh ảnh là "con dao hai lưỡi". Công nghệ có thể giúp người dùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và tự tin hơn, nhưng nếu lạm dụng, chúng cũng có thể khiến nhiều người tự ti về ngoại hình thật và hình thành những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế.

Khôi Nguyên nói: "Công nghệ là để giúp chúng ta tỏa sáng chứ không phải để che giấu chính mình. Bộ lọc có thể làm đẹp một bức ảnh, nhưng đừng để nó trở thành bộ lọc cho những giá trị của chính bản thân mình".

Cô tiếp tục nhấn mạnh: "Bởi vì vẻ đẹp thực sự không phải là bạn xinh đẹp, hoàn hảo như thế nào trên màn hình, mà nằm ở việc bạn tự tin ở chính mình như thế nào ngoài đời".

Thông điệp của Khôi Nguyên nhận được sự chú ý khi đặt vấn đề về mối quan hệ giữa công nghệ, hình ảnh trên mạng xã hội và sự tự tin của người trẻ.

Người đẹp Cần Thơ Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đoạt Á hậu 4 Miss Galaxy Vietnam 2026 ở Mộc Châu - Ảnh 4.
Người đẹp Cần Thơ Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đoạt Á hậu 4 Miss Galaxy Vietnam 2026 ở Mộc Châu - Ảnh 5.

Cận nhan sắc xinh đẹp của Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên.

Miss Galaxy Vietnam 2026 được khởi động từ tháng 4/2026, thu hút thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong hành trình cuộc thi, các thí sinh trải qua nhiều vòng thi, trong đó có chuỗi vòng thi truyền hình thực tế diễn ra trong tháng 8.

Đêm chung kết nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026 và cũng là hoạt động khép lại chuỗi sự kiện của tuần lễ năm nay.

Dấu ấn công nghệ được thể hiện xuyên suốt chương trình thông qua màn đồng diễn của Top 30 cùng robot hình người, sự xuất hiện của MC robot Mornine bên cạnh MC Danh Tùng và thiết kế sân khấu mang ngôn ngữ thị giác hiện đại.

Ngoài các phần thi, chương trình có sự tham gia biểu diễn của Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko cùng ca sĩ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn.

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Tags

Khôi Nguyên

Miss Galaxy Vietnam 2026

Cần Thơ

Mộc Châu

Á hậu

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên

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