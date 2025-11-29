Người đến Đà Lạt sau Tết cần chú ý

Từ ngày 4/3 đến hết tháng 8/2026, sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) sẽ tạm dừng khai thác để phục vụ sửa chữa đường băng, đường lăn và đồng bộ lại hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Trong suốt 6 tháng đóng cửa, toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Đà Lạt buộc phải tạm ngừng, khiến không ít du khách đặt câu hỏi: Vậy muốn đến thành phố ngàn hoa, người dân sẽ đi bằng cách nào?

Việc tạm dừng khai thác dù gây bất tiện trước mắt nhưng được đánh giá là cần thiết. Theo báo Chính phủ, đường băng Liên Khương đã có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài khai thác liên tục, đòi hỏi một dự án sửa chữa quy mô lớn để đảm bảo an toàn bay và phục vụ nhu cầu du lịch ngày càng tăng của Lâm Đồng. Trong quá trình sân bay đóng cửa, người dân và du khách sẽ phải lựa chọn các sân bay trung chuyển khác kết hợp với đường bộ.

Sân bay Liên Khương dự kiến đóng cửa, phục vụ cho việc nâng cấp và sửa chữa ngay sau Tết, từ đầu tháng 3 năm 2026 (Ảnh Báo Lao Động)

Các sân bay thay thế gần nhất cho hành trình đến Đà Lạt

Một trong những lựa chọn phù hợp nhất là hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Đây là sân bay có lưu lượng khai thác lớn và đa dạng nhất trong khu vực, cách Đà Lạt khoảng 140 km. Từ Cam Ranh, du khách có thể sử dụng limousine hoặc xe khách nối tuyến, thời gian di chuyển mất khoảng 3 – 3,5 giờ. Các hãng xe như Nhật Đoan, Cúc Tùng hay Khanh Phong hiện khai thác tuyến này với tần suất dày, giá dao động 220.000 – 300.000 đồng.

Sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng là phương án khả thi cho những người xuất phát từ miền Bắc hoặc miền Trung. Khoảng cách vào Đà Lạt khoảng 200 km, thời gian di chuyển 4 – 4,5 giờ. Tuyến này có ưu điểm đường đi thoáng, dễ di chuyển và phù hợp với những ai muốn kết hợp khám phá cảnh quan Tây Nguyên. Các nhà xe Thanh Thủy và Phương Trang khai thác đều tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Lạt với giá từ 170.000 đồng/người.

2 sân bay du khách có thể lựa chọn để bay tới thay vì sân bay Liên Khương (Ảnh IViVu)

Với du khách quốc tế hoặc người muốn ghé qua TP.HCM trước khi lên Đà Lạt, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn là lựa chọn thích hợp. Từ TP.HCM, quãng đường khoảng 300 km mất từ 5,5 đến 7 giờ tuỳ phương tiện. Tuyến này có nhiều lựa chọn nhất về xe giường nằm, limousine và dịch vụ thuê xe riêng. Phương Trang, Thành Bưởi và Trường Thịnh là các hãng xe được nhiều người lựa chọn, giá khoảng 230.000 – 350.000 đồng.

Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể cân nhắc sân bay Pleiku (Gia Lai), cách Đà Lạt hơn 220 km. Đây là điểm phù hợp cho những ai muốn kết hợp hành trình khám phá Gia Lai – Kon Tum – Lâm Đồng. Tuyến Pleiku – Đà Lạt hiện được khai thác bằng xe khách và taxi đường dài, thời gian hơn 4 giờ.

Ảnh minh hoạ bởi Gemini AI

Những lựa chọn di chuyển khác

Ngoài máy bay kết hợp đường bộ, di chuyển bằng tàu hoả cũng được nhiều người cân nhắc. Dù Đà Lạt không có ga đường sắt kết nối với tuyến Bắc – Nam, du khách vẫn có thể đi tàu đến Nha Trang rồi tiếp tục bằng xe limousine lên Đà Lạt. Tổng thời gian 10 – 11 giờ, phù hợp cho người muốn ngắm cảnh biển miền Trung trước khi lên cao nguyên.

Đối với nhóm gia đình hoặc nhóm đông từ 3 – 7 người, thuê xe riêng từ các sân bay như Cam Ranh, Buôn Ma Thuột hoặc Phan Thiết là lựa chọn thuận tiện và chủ động. Chi phí thuê xe 4 – 7 chỗ cho quãng đường 140 – 200 km dao động từ 1,5 đến 2,4 triệu đồng, tuỳ loại xe và thời điểm.

Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa trong thời gian khá dài, việc đến Đà Lạt vẫn hoàn toàn khả thi với nhiều phương án linh hoạt. Thậm chí, sự kết hợp giữa các sân bay thay thế và cung đường đẹp có thể mang đến trải nghiệm mới lạ, giúp chuyến đi thêm phần hấp dẫn. Khi công tác sửa chữa hoàn tất và sân bay mở cửa trở lại, hạ tầng hiện đại hơn được kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại của du khách dễ dàng, thuận tiện và an toàn hơn.



