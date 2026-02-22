Người đầu tiên phát hiện vụ lật tàu ở hồ Thác Bà: "Tôi thấy 1 người phụ nữ ôm chặt 2 đứa trẻ"

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích.

Đang chờ ngóng tin người thân tại hiện trường, ông Hoàng Văn Long, thôn 1, xã Cảm Nhân cho biết trên TTXVN, ông cùng vợ và con gái út đến chúc Tết gia đình nhà em trai ở phường Văn Phú (Lào Cai). Trên đường trở về nhà thì không may bị gặp nạn.

Khi gặp tàu bị chìm, ông may mắn bám được vào cạnh thuyền chở đá và cứu thêm được hai người. Tuy nhiên, ông cứu được người khác mà không cứu được vợ con mình, đây là nỗi đau xót rất lớn đối với ông và gia đình.

Ông Hà Ngọc Sơn (47 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, Lào Cai) trở thành người hùng khi kịp thời cứu sống 6 nạn nhân trong vụ tàu du lịch va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà ngày 21/2. Giữa dòng nước sâu lạnh giá, ông không quản nguy hiểm, kéo từng người lên thuyền an toàn.

Theo ông Sơn kể lại, từ lán trại của ông đến điểm xảy ra tai nạn cách khoảng 400m, khi đứng trên đảo, không thể quan sát được sự việc bởi khi đó trời đã tối. Không kịp suy tính, người đàn ông này cầm theo đèn pin, chạy vội ra ven đồi soi xuống mặt nước. Trong ánh sáng chập chờn, ông nghe rõ tiếng người kêu cứu trên mặt hồ sâu lạnh.

"Khi đó, tôi thấy một người phụ nữ ôm chặt hai đứa trẻ trong nách, cả ba đã uống nước, gục xuống. Gần đó là một cháu gái đang chới với, hai tay quờ quạng. Một người đàn ông khác ôm con, cố bám víu giữa dòng", báo Lao động dẫn lời ông Sơn.

Ông Sơn (bên trái) chia sẻ vị trí tai nạn với cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Xây Dựng

Lúc này, ông không kịp nghĩ gì, thấy người nào nổi trên mặt nước là kéo lên thuyền. Ông lần lượt đưa bốn người lên trước rồi quay lại đỡ người đàn ông và 1 đứa trẻ. Tổng cộng, ông Sơn đưa được 6 người lên thuyền. Thuyền nhỏ dần nghiêng vì nước tràn vào khiến ổng buộc phải đưa những người đã cứu được vào bờ an toàn trước, rồi quay lại tiếp tục soi đèn tìm kiếm. Nhưng trong màn đêm, hai người không mặc áo phao vẫn mất hút giữa sóng nước.

Không có điện thoại bên người, ông phải gọi vợ mang ra. Sau đó ông liên hệ chính quyền địa phương nhờ báo công an xã, khoanh vùng hiện trường bằng cách thả neo để lực lượng cứu hộ xác định vị trí. Hơn một giờ sau, người dân và lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực.

Sau vụ việc, khi dọn thuyền, ông còn nhặt được một khoản tiền của nạn nhân rơi lại. Người đàn ông này giữ cẩn thận, mong trả lại cho người mất. “Của ai thì phải trả lại cho người ta,” báo Xây Dựng dẫn lời người đàn ông nói.

Được biết, ông Sơn không phải ngư dân chuyên chở khách, cũng không phải người làm dịch vụ du lịch. Ông là người mưu sinh giữa lòng hồ quen nước, quen gió và thuộc từng luồng lạch.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: TTXVN

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2, khi tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-087xx va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-09xx, khiến tàu chở khách bị lật và chìm, làm 6 người mất tích.

Từ đêm 21 đến sáng 22/2, tỉnh Lào Cai dồn lực huy động các lực lượng với khoảng 500 người gồm: Công an, Quân đội, dân quân tự vệ, các đội thiện nguyện cùng người dân địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn và tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do trời tối, mưa phùn và sương mù dày đặc, cùng với độ sâu của lòng hồ nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến nay, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu và đưa lên bờ là cháu Hoàng Đức M. (sinh năm 2015, trú xã Cảm Nhân).

Hiện còn 5 người mất tích là Hoàng Văn Thuận (SN 1983), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012) và Hoàng Thị Hoa (SN 1970).