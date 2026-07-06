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Người đầu tiên đóng vua Bảo Đại là ai?

Liên Hoa
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Trước Ma Ran Đô, một nam nghệ sĩ từng để lại dấu ấn với khán giả qua vai diễn vua Bảo Đại.

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Ma Ran Đô đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua sau khi tạo hình vua Bảo Đại trong Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức lộ diện. Để hoá thân vào nhân vật, nam diễn viên đã phải tăng 14 kg và thay đổi kiểu tóc. Tại sự kiện công bố mới đây, tạo hình cùng thần thái điềm tĩnh của Ma Ran Đô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

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Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng

Trước Ma Ran Đô, màn ảnh Việt đã từng có tài tử vào vai vua Bảo Đại và tạo nên dấu ấn đặc biệt với khán giả. Năm 2004, bộ phim truyền hình Ngọn Nến Hoàng Cung lên sóng, tái hiện giai đoạn đầy biến động của triều Nguyễn và cuộc đời vua Bảo Đại - Nam Phương hoàng hậu. Đây cũng là lần đầu tiên một diễn viên hoá thân thành vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn.

Thời điểm đảm nhận vai vua Bảo Đại, Huỳnh Anh Tuấn đã 36 tuổi và đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên gây ấn tượng với gương mặt vuông vức, hàng lông mày đậm, ánh mắt nghiêm nghị cùng thần thái điềm tĩnh, rất phù hợp để khắc họa hình ảnh vua Bảo Đại. Nhiều khán giả thời điểm đó đánh giá đây là một trong những tạo hình lịch sử chỉn chu và thuyết phục nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

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Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn là người đầu tiên vào vai vua Bảo Đại trên màn ảnh

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Thời điểm đảm nhận vai vua Bảo Đại, nam tài tử đã ở tuổi 36, sở hữu ngoại hình phong độ và vô cùng hợp vai

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là gương mặt đình đám của màn ảnh Việt những năm 1990 - 2000. Khi giai đoạn hoàng kim của dòng phim "mì ăn liền" dần khép lại, nam diễn viên chuyển hướng sang mảng truyền hình và tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa... và trở thành hình mẫu "nam thần" của nhiều thế hệ khán giả. Khi vào độ tuổi trung niên, Huỳnh Anh Tuấn vẫn đặt show với những vai diễn truyền hình. Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh Tuấn sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể với gần 200 vai diễn.

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Huỳnh Anh Tuấn là tài tử màn ảnh với gia tài là 200 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn nhiều năm qua chọn cuộc sống khá kín tiếng. Anh dần rời xa nhịp sống showbiz, dành phần lớn thời gian ở khu nhà vườn rộng rãi, tự trồng cây, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống bình yên. Những video ghi lại khoảnh khắc làm bếp, chăm sóc vườn tược của nam diễn viên bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, giúp anh có thêm lượng khán giả trẻ yêu mến.

Giữa năm 2025, thông tin Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ khiến nhiều người lo lắng. Sau thời gian điều trị và phục hồi, sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định hơn. Anh dần quay trở lại cuộc sống thường ngày, tiếp tục chia sẻ những hình ảnh giản dị bên căn bếp, khu vườn quen thuộc và vẫn giữ tinh thần lạc quan.

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Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn ít tham gia phim ảnh, thường xuất hiện với các vlog nấu ăn

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Sau những biến cố sức khoẻ, nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống an yên

Ảnh: Tổng hợp

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Huỳnh Anh Tuấn

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