Người dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia lâu năm nhất "hơn thua" với MC Khánh Vy

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những gameshow có tuổi đời lâu nhất của VTV. Dù đã bước sang năm thứ 26, chương trình vẫn nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả đến từ đủ mọi độ tuổi. Để làm nên thành công ấy, ngoài dàn thí sinh ưu tú, kịch bản chương trình ấn tượng, những màn đấu trí kiến thức hấp dẫn, không thể không kể đến sự đóng góp của các MC "cầm trịch" chương trình. Họ không chỉ là người dẫn chương trình mà còn làm nhiệm vụ truyền lửa, giữ nhiệt, khuấy động bầu không khí trong từng cuộc chơi.

Hai MC chính đang gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia là MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy. Cặp bài trùng này có điểm chung là vừa thông minh, vừa duyên dáng, đồng thời cũng chẳng thiếu "vitamin hài hước". Sự hài hước này đôi khi được thể hiện bằng những màn "hơn thua" ngay trên sóng truyền hình khiến người ta cười lăn cười lộn. Đơn cử như mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Ngọc Huy đã tiết lộ về một sự vụ mà anh nhất định phải "hơn thua" với cô em Khánh Vy của mình bằng một dòng caption úp mở:

"Mình vốn không thích hơn thua với con bé Khánh Vy, vì mình toàn thua, cơ mà riêng vụ này thì…", anh viết.

Màn "kèn cựa" hài hước của MC Ngọc Huy (Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm là một đoạn clip được cắt từ cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia vừa lên sóng hôm 27/9 vừa qua. Xem lại clip, người ta mới hiểu được đầu đuôi ngọn ngành sự "hơn thua" này của MC Ngọc Huy.

Hóa ra, xuất hiện tại cuộc thi, nam sinh Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng (trường THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng) - một trong bốn nhà leo núi, đã có món quà nho nhỏ gửi đến các MC. Món quà đó chính là đặc sản của thành phố Hải Phòng - quê hương của Tuấn Hưng, món bánh đa đỏ. Sau khi nhận quà từ tay Tuấn Hưng và phát hiện Khánh Vy chỉ có 1 gói, trong khi mình có 2 gói, MC Ngọc Huy đã thốt lên đầy hứng khởi: "Hoan hô! Tuyệt vời! Chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vời như ngày hôm nay! Vy được 1 gói, tôi được 2 gói!".

Về phần mình, Khánh Vy cũng có phản ứng vô cùng hài hước. Cô cười trêu lại thí sinh: "Ôi, cái này phải xem lại em ơi".

Nam MC vui vẻ khi biết mình có tận 2 gói bánh đa đỏ, trong khi Khánh Vy chỉ được 1 gói

Anh tiết lộ bình thường mình không thích hơn thua với Khánh Vy vì... toàn thua

Đến lúc này, mọi người đã rõ MC Ngọc Huy chỉ đang "hơn thua" với người em của mình về mấy gói bánh đa mà thôi. Dẫu vậy, màn tương tác thú vị của hai MC vẫn làm người ta thích thú. Có thể thấy, điều này không chỉ giúp không khí tại trường quay trở nên vui vẻ hơn mà còn phần nào thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa bộ đôi MC Olympia 26.

Trong số các MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy là MC có thời gian dẫn lâu nhất khi đã giữ vị trí MC từ Olympia năm thứ 13 đến nay. Trong khi đó, MC Khánh Vy bắt đầu "cầm trịch" chương trình từ cuối tháng 9/2021, thay vị trí của đàn chị Diệp Chi.

Với vai trò là một người "anh guộc", một người bạn dẫn, MC Ngọc Huy luôn đồng hành, dìu dắt MC Khánh Vy. Ở vị trí người em, MC Khánh Vy cũng mang làn gió mới đến với Olympia, cũng như chính MC Ngọc Huy. Cả hai thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về nhịp dẫn, xử lý tình huống và tiết chế cảm xúc cùng nhau.

Bộ đôi MC Khánh Vy - MC Ngọc Huy (Ảnh: Như Hoàn)

Nhận xét về Khánh Vy, MC Ngọc Huy từng nói cô là "một nguồn năng lực tích cực không cần sạc".

"Vy ham học hỏi, nhiệt huyết, khiêm tốn, có khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ. Có một tiết lộ nhỏ, một số đoạn như động viên các thí sinh bằng những câu nói tình cảm, những câu nói truyền cảm hứng… tôi luôn 'bắt' Khánh Vy nói hộ. Tôi bảo 'Chỉ có em mới nói được những câu như thế này thôi, anh quen bốp chát, nhiều khi nói sẽ không được trôi chảy. Em quen với việc truyền động lực, cảm hứng cho các bạn hơn, em gần gũi với các bạn hơn thì em nói đi, cho nó 'xịn'", anh chia sẻ.

Theo nam MC, sau thời gian đầu bỡ ngỡ, giờ MC Khánh Vy đã hoàn toàn làm chủ sân khấu Olympia. Với anh, Khánh Vy tiếp thu và phát triển mọi thứ rất tốt, hay cụ thể hơn: "Mức độ 'thấm - thay đổi - trưởng thành' của Vy… nhanh hơn cả phần Tăng Tốc".