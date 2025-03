Người dân vẫn đổi được giấy phép lái xe dù không thấy thông tin ở Cục Đường bộ: Vì đã có dữ liệu mới này

Từ 1/3/2025, việc quản lý và cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) được điều chỉnh bởi Thông tư 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an. Trước khi Thông tư này có hiệu lực, ngành Giao thông vận tải cũng đã ban hành Thông tư 35/2024/TT-BGTVT, với nhiều phạm vi quy định giống với Thông tư 12/2025/TT-BCA và nhiều phạm vi quy định khác, đặc thù của ngành này (ví dụ như nhóm quy định về đào tạo...).

Sự thay đổi trong quản lý GPLX giữa hai cơ quan này là một phần của quá trình chuyển giao thẩm quyền từ ngành Giao thông sang ngành Công an, nhằm thống nhất và hiện đại hóa hệ thống quản lý. Trước đây, Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị chính trong việc cấp, đổi GPLX. Tuy nhiên, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tham gia trực tiếp vào quá trình này, với hệ thống dữ liệu GPLX mới do Cục Cảnh sát giao thông quản lý.

Dù có sự thay đổi về cơ quan thực hiện, có thể thấy hai thông tư này vẫn giữ được sự nhất quán và kế thừa nhau trong các quy định cơ bản về cấp lại và cấp đổi GPLX.

Muốn cấp đổi GPLX cần tra cứu trên cổng dữ liệu Cục Cảnh sát giao thông

Trong cả hai thông tư, các điều khoản về cấp lại GPLX vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi gì. Cấp lại GPLX được áp dụng cho người bị mất GPLX nhưng vẫn còn thời hạn sử dụng, với điều kiện đi kèm là: thông tin về bằng lái vẫn tồn tại trong hệ thống quản lý của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đối với cấp đổi GPLX, Thông tư 12/2025/TT-BCA có một điểm quy định khác. Theo đó, người trong diện được cấp đổi thì thông tin về GPLX cần có trên dữ liệu từ hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông (tức là nếu không có dữ liệu trên hệ thống này thì không được cấp đổi).

Điều này dẫn đến tình huống, trong trường hợp giả sử một giấy phép lái xe bất kỳ tuy không có trên dữ liệu của Cục Đường bộ (tra cứu tại đây), nhưng vẫn có trên dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông (tra cứu tại đây), thì người dân vẫn được cấp đổi GPLX (trong các trường hợp được cấp đổi theo quy định) kể từ từ 1/3/2025.

Người viết đã tiến hành tra cứu với một GPLX số P810*** hạng A1 cấp từ năm 2003, với kết quả là trên hệ thống dữ liệu Cục Đường bộ thì không tìm thấy, nhưng trên hệ thống dữ liệu Cục CSGT có đầy đủ thông tin. Điều này cho thấy có thể dữ liệu đến thời điểm hiện tại chưa được đồng bộ, cập nhật hoàn toàn giữa hai nền tảng tra cứu này, đó là điều dễ hiểu khi rất nhiều quy trình đang trong giai đoạn chuyển đổi số.

Tra cứu GPLX số P810*** báo lỗi không tìm thấy tại đây...

Tra cứu GPLX số P810*** vẫn tìm thấy trên cổng dữ liệu Cục CSGT.

Dù vậy, hiện tại, chỉ cần người dân truy cập cổng dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông là có thể đối chiếu mình có đủ thông tin để xin cấp lại hoặc cấp đổi GPLX khi cần thiết hay không.

Hướng dẫn cấp đổi GPLX trực tuyến

Người dân có thể cấp đổi GPLX trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, thành phố hoặc Công an cấp có thẩm quyền giải quyết theo hướng dẫn tại Thông tư 12/2025/TT-BCA.

Ngoài phương thức trực tiếp, người dân cũng có thể sử dụng dịch vụ công cấp độ 4 để cấp đổi giấy phép lái xe theo các bước dưới đây.