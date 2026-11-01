Người dân từng gặp tình huống tương tự được đề nghị khẩn trương trình báo công an để phối hợp xác minh, phục vụ điều tra vụ án.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang phối hợp rà soát, tìm người bị hại trong vụ án hình sự xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, do Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế thụ lý, điều tra.

Vụ án liên quan đến các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 5/2025, Công an thành phố Huế tiếp nhận trình báo của nhiều người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "giả danh nhân viên cơ quan thuế".

Người dân từng gặp tình huống tương tự được đề nghị khẩn trương trình báo công an để phối hợp xác minh, phục vụ điều tra vụ án. (Ảnh: Linh Lê)

Các đối tượng sử dụng những số điện thoại lạ gồm 0924582471 và 0946467140, tự xưng là nhân viên Chi cục Thuế, gọi điện yêu cầu người dân "đăng ký thuế điện tử" thông qua ứng dụng eTax Mobile trên App Store hoặc CH Play.

Sau đó, các đối tượng kết bạn với người dân qua Zalo, hướng dẫn thực hiện một số thao tác trên ứng dụng như đọc mã PIN và quét khuôn mặt theo yêu cầu. Trong quá trình này, tài khoản ngân hàng trên điện thoại của nạn nhân bị chiếm quyền kiểm soát. Các đối tượng tiếp tục thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của bị hại sang nhiều tài khoản ngân hàng khác để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra dòng tiền, cơ quan chức năng xác định Tôn Thất Danh (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Đồng Nai), Võ Văn Hiếu (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và Hoàng Văn Kỳ Anh (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó sang Campuchia cung cấp các tài khoản này cho các công ty để nhận tiền.

Các đối tượng còn thực hiện quét sinh trắc học nhằm hoàn tất giao dịch chuyển tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những người trên địa bàn tỉnh từng bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đình Quang Vũ qua số điện thoại 0974201222.