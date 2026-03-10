Người dân TP.HCM thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này lưu ý, vi phạm có thể bị phạt 5 triệu đồng

Xuất phát từ tình hình giao thông trên tuyến Mai Thị Lựu phức tạp, có nhiều phương tiện lưu thông trong khi mặt đường nhỏ, thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản ngày 28/02/2026 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao khả năng lưu thông.

Nội dung điều chỉnh hướng lưu thông đối với xe ô tô như sau:

- Cho phép xe ô tô lưu thông trên đường Mai Thị Lựu theo chiều từ Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Giai.

- Cấm xe ô tô lưu thông theo chiều từ Nguyễn Văn Giai → Điện Biên Phủ, thời gian từ 06h00 đến 22h00.

Tại đầu đường Mai Thị Lựu – Nguyễn Văn Giai hướng ra Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển P.103a “Cấm xe ô tô” với khung giờ áp dụng từ 06h00 đến 22h00 để người tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết sớm, từ xa và lựa chọn lộ trình phù hợp, các biển báo cấm đã được bố trí trên các tuyến đường dẫn vào khu vực, cụ thể:

Hình ảnh biển cấm xe ô tô, thời gian từ 06h00 – 22h00 trên đường Mai Thị Lựu.

- Trên đường Nguyễn Văn Giai, cách khoảng 30 mét trước giao lộ Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu bố trí biển P.103b “Cấm ô tô rẽ phải”, áp dụng 06h00 – 22h00.

Hình ảnh biển cấm ô tô rẽ phải từ 06h00 – 22h00 trên đường Nguyễn Văn Giai.

- Trên đường Nguyễn Huy Tự, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu – Nguyễn Huy Tự khoảng 30 mét, bố trí biển P.139 “Cấm đi thẳng, rẽ phải”, thời gian 06h00 – 22h00.

Hình ảnh biển báo cấm đi thẳng, rẽ phải đối với xe ô tô thời gian từ 06h00 – 22h00 trên đường Nguyễn Huy Tự.

- Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cách giao lộ Bùi Hữu Nghĩa – Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu khoảng 30 mét, bố trí biển P.138 “Cấm đi thẳng, rẽ trái”, thời gian 06h00 – 22h00.

Hình ảnh biển cấm đi thẳng, rẽ trái đối với xe ô tô thời gian từ 06h00 – 22h00 trên đường Bùi Hữu Nghĩa.

Việc bố trí hệ thống biển báo từ xa nhằm giúp người điều khiển xe ô tô nhận biết sớm các quy định cấm, tránh tình trạng phải dừng đột ngột hoặc quay đầu tại khu vực giao lộ gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

+ Lộ trình thay thế cho xe ô tô: Đối với các phương tiện ô tô có nhu cầu đi theo hướng Nguyễn Văn Giai → Điện Biên Phủ, người điều khiển phương tiện cần lựa chọn lộ trình thay thế như sau: Di chuyển ra đường Điện Biên Phủ, sau đó rẽ phải vào đường Mai Thị Lựu để tiếp tục hành trình. + Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm: Người điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, cụ thể: theo điểm i khoản 5 Điều 6 Mức phạt trung bình là 5.000.000 đồng; Trừ: 02 điểm Giấy phép lái xe.

Việc tuân thủ nghiêm các quy định về tổ chức giao thông không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho bản thân người điều khiển phương tiện mà còn góp phần giảm ùn tắc, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(Theo Phòng CSGT Công an TPHCM)