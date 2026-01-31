Người dân thành phố Huế đón tin vui: Sắp có thêm khu công nghiệp rộng hơn 450 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng

Theo UBND TP Huế, thành phố vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế. Theo quyết định này, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng, tương đương 123 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 462 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư. Phần vốn huy động khoảng 2.613 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư vào quý III/2026. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất được triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ, đưa vào kinh doanh vào quý II/2031. Tiến độ xây dựng và đưa dự án vào khai thác, vận hành không quá 5 năm kể từ thời điểm được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất.

Trước đó vào tháng 12/2025, UBND TP Huế đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn khu số 01 (VSIP Huế).

Khu công nghiệp có quy mô sử dụng đất khoảng 467 ha (diện tích thực tế theo hợp đồng thuê đất), thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn tại xã Hưng Lộc và xã Lộc An, TP Huế.

Trong tổng vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng, phần thực hiện xây dựng hạ tầng khoảng 2.540 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 530 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm.

Khu công nghiệp VSIP Huế hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững, ưu tiên hạ tầng hiện đại, quản trị số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ.

Khu công nghiệp này được định hướng thu hút đầu tư vào các ngành nghề có giá trị gia tăng cao như sản xuất công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghệ cao.

Khu công nghiệp VSIP Huế được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới khu công nghiệp của VSIP tại miền Trung, góp phần đưa Huế trở thành điểm đến mới trong thu hút đầu tư công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất.



