Người dân vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường

Người dân Thái Nguyên gồng mình dọn lại cuộc sống giữa bùn đất và nước ngập - Clip: NXH

Ngày 9/10, sau ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 11 cùng mưa lớn, nước tại Thái Nguyên đã rút bớt nhưng nhiều khu vực vẫn bị cô lập do ngập sâu. Trên những con đường nước đã rút, quang cảnh hoang tàn hiện rõ: đồ đạc hỏng hóc bị lũ cuốn trôi vương vãi khắp nơi, phủ lên lớp bùn sình dày đặc.

Ngồi trên chiếc thuyền để trở về căn nhà đã ngập trong nước mấy ngày qua với hy vọng mong manh tìm được những viên thuốc, chị Phạm Hằng (Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về những giờ phút nước lũ ập vào nhà chị. “Nước lên nhanh lắm, ngập hết cả nhà. Mọi thứ hỏng hết rồi. Biết nước ngập mà không đem đồ đạc được, chỉ có thể đứng từ trên tầng nhìn xuống thôi”.

Nước đã rút dần nhưng nhiều nơi vẫn đang trong tình trạng ngập sâu (Ảnh: NXH)

Người dân bắt đầu dọn dẹp sau mưa lũ

Đồ đạc trôi lênh láng khắp nơi

Theo chị Hằng chia sẻ, chỉ trong vòng nửa tiếng, nước đã dâng lên dữ dội đến mức nếu đi chậm một chút thôi cũng có thể mất mạng. Những ngày qua, chị phải tạm tá túc nhờ nhà người quen.

Lội trong làn nước ngập cao, tay ôm một bọc đồ, bạn Lương Đức Ngọc (Phường Hoàng Văn Thụ) cũng không giấu nổi cảm giác bất lực trước cơn lũ. “Đồ đạc không kịp cứu vì nước lên quá nhanh. Bọn em chỉ biết chạy lên tầng 2 ở và chờ cứu trợ. Tủ lạnh, xe máy… tất cả đều bỏ lại phía dưới. Chỉ trong khoảng 5 tiếng, nước nhấn chìm toàn bộ tầng 1.” Ngọc chia sẻ.

Ông Văn Chiều trong làn nước ngập đến ngang ngực

Lần mò trong làn nước ngập sâu đến ngang ngực, ông Văn Chiều (Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên) vẫn đang dò dẫm từng bước chân sang đón cháu để di chuyển đến vùng an toàn hơn “Giờ cho các cháu lên thùng xốp thôi." - người đàn ông nói.

Tại những khu vực còn ngập sâu, người dân phải dựa vào sự hỗ trợ từ chùa và tình nguyện viên. Thầy Thích Quảng Nhất (Chùa Phú Liên, Thái Nguyên) cho biết: “Ở những vùng ngập sâu, những người mắc kẹt không thể di chuyển thì sẽ chờ cứu trợ. Những người nhà ngập sâu thì lên chùa ở, chùa sẽ hỗ trợ. Còn những người nhà vẫn có thể ở thì thầy sẽ hỗ trợ cơm nước.”

Thầy Thích Quảng Nhất đi chuyển đồ cứu trợ (Ảnh: NXH)

Người dân lội trong làn nước sâu

Nhiều người chỉ có thể ở bên trong chờ đợi

Dù nước đã dần rút nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn khi lâm vào tình cảnh thiếu nước sạch, thiếu đồ ăn và thiếu điện. Cứ đi một đoạn, người ta lại thấy cảnh một gia đình đang hì hục dùng dây kéo lên tầng 2 một thùng nước 20 lít để dùng dần, một người dùng xuồng ghe ôm con nhỏ tới điểm an toàn. Những chiếc thuyền, thùng xốp, áo phao vẫn là phương tiện di chuyển chính của người dân.

Bạn Mai Quy Khánh cho biết: “Từ hôm qua đến nay mình vẫn lội nước đi tiếp tế cho những khu vực còn mắc kẹt. Ngâm trong nước may mắn không bị ngứa nhưng vẫn xước xát khắp người.”

Rác thải chồng chất khắp nơi

Clip: NXH

Sau khi cơn lũ lớn rút đi, rác thải, bùn đất và những vật dụng hư hỏng nổi lềnh bềnh còn lại trên mặt đường, tạo nên cảnh tượng đổ nát khiến nhiều người không khỏi xót xa (Ảnh: Như Hoàn)

Trời nắng, nước đã dần rút nhưng những hậu quả của trận lụt lớn vẫn còn sót lại

Dù biết rằng việc lội qua dòng nước bẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe nhưng nhiều người dân vẫn buộc phải chấp nhận, lội qua từng ngóc ngách để đi lấy nước uống, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cứu trợ

Bùn đất phủ kín khắp nơi, đồ đạc hư hỏng nằm lộn xộn trên đường

Trên tay, họ vẫn lỉnh kỉnh những chai nước lọc, mì tôm, đồ khô… với vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa lo lắng cho những ngày tới

Các tình nguyện viên và cán bộ địa phương vẫn miệt mài phân phát nhu yếu phẩm, lội bùn bẩn để tiếp cận những hộ dân còn bị cô lập

Nhiều căn nhà bị nước tràn vào, đồ dùng sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, quần áo đều ướt sũng, hư hại nặng