Người đàn ông yêu cầu chuyển hơn 1 tỷ vào tài khoản của chính mình: Nhân viên ngân hàng từ chối phục vụ và báo cảnh sát

Vào khoảng giữa tháng 6/2025, một người đàn ông họ Trương (Trung Quốc) tới ngân hàng ở Nam Kinh, đề nghị chuyển 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng) từ tài khoản của mình sang tài khoản tại ngân hàng khác cũng đứng tên ông. Tưởng chừng là một thủ tục đơn giản, song thái độ và hành động của vị khách này nhanh chóng khiến nhân viên ngân hàng cảm thấy có điều bất thường.

Tài khoản mà ông Trương sử dụng đã lâu không có giao dịch, bỗng nhiên nhận được khoản tiền lớn. Đáng chú ý hơn, ngay trong ngày, ông lại muốn chuyển toàn bộ số tiền đó đi nơi khác, đồng thời tỏ ra lúng túng, trả lời vòng vo khi được hỏi về nguồn tiền. Sự vội vã và thiếu tự tin trong từng câu nói khiến nhân viên ngân hàng càng thêm cảnh giác.

Khi được hỏi kỹ hơn, ông Trương cho biết số tiền này là do một người bạn họ Hồ gửi cho mình. Trong lúc trao đổi, ông liên tục hối thúc nhân viên làm nhanh vì “đang có việc gấp”. Nhận thấy tình huống có thể liên quan đến lừa đảo tài chính, nhân viên phụ trách giao dịch đã lập tức ngừng giao dịch và báo cảnh sát.

Nhân viên này cho biết, nếu để khách hàng rời đi, rất có thể ông ấy sẽ sang ngân hàng khác để chuyển tiền, lúc đó sẽ rất khó xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Ban đầu, họ đặt ra hai khả năng: ông là nạn nhân bị lừa chuyển tiền, hoặc là “tay sai rửa tiền” – người được thuê để chuyển khoản thay cho nhóm tội phạm. Sau một thời gian thuyết phục, ông Trương đã phải thú nhận toàn bộ sự thật.

Ông Trương khai rằng, vài ngày trước khi sự việc xảy ra, ông xem một video hướng dẫn “tăng hạn mức thẻ tín dụng” trên mạng. Sau khi để lại bình luận, ông được một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ liên hệ.

Người này nói rằng để tăng hạn mức, cần phải có các giao dịch chuyển khoản lớn. Do không có nguồn tiền thật, đối tượng đề nghị chuyển 300.000 tệ vào tài khoản của ông, rồi yêu cầu ông chuyển lại theo hướng dẫn, coi như “hoàn tất thao tác chi tiêu” để nâng điểm tín dụng.

Tin tưởng, ông Trương đồng ý làm theo. Tuy nhiên, cảnh sát xác định đây chính là chiêu thức rửa tiền trá hình, trong đó ông Trương bị lợi dụng làm trung gian chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, đây là một thủ đoạn mới, khi kẻ gian lợi dụng người dân “vô tội” để che giấu dòng tiền phạm pháp. Nếu người dân biết rõ tiền có nguồn gốc bất hợp pháp mà vẫn thực hiện giao dịch, họ có thể bị truy tố tội che giấu hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Theo Toutiao﻿