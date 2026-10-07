Sau 28 năm đi bộ qua thế giới, Bushby cho rằng điều đáng nhớ nhất không phải số kilomet đã đi qua hay những vùng đất đã đặt chân tới, mà là những con người ông gặp trên đường.

Năm 1998, ông Karl Bushby, khi ấy 29 tuổi, rời quê nhà Hull (Anh), mang theo khoảng 500 USD (13 triệu đồng) cùng một số dụng cụ sinh tồn để bắt đầu cuộc phiêu lưu mà ông tin sẽ kéo dài cả đời.

Mục tiêu Bushby đặt ra khi đó gần như chưa ai từng thực hiện: đi bộ theo một hành trình liên tục vòng quanh thế giới, sau đó trở về Anh bằng chính đôi chân của mình.

Ông Bushby đã đi bộ vòng quanh thế giới trong suốt 28 năm qua - Ảnh: Getty

Hành trình mang tên Goliath Expedition bắt đầu tại Punta Arenas, thành phố nằm gần cực nam Chile. Từ đây, Bushby lần lượt đi qua châu Mỹ, châu Á và châu Âu, vượt qua những vùng đất khắc nghiệt và nhiều lần đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

“Mục tiêu đơn giản là trở về nhà mà không cần bất kỳ phương tiện giao thông nào hỗ trợ”, ông Bushby nói với CNBC Make It.

Suốt hành trình, ông tự đặt ra hai nguyên tắc: chỉ được đi bộ hoặc bơi, không sử dụng phương tiện để tiến về phía trước; đồng thời không được trở về Hull cho đến khi hoàn thành toàn bộ hành trình.

“Những ngày đầu, hai nguyên tắc này nghe có vẻ khá đơn giản. Nhưng khi bắt đầu đối mặt với thực tế, mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt là chuyện thị thực", Bushby nói.

Có thời điểm, ông duy trì quãng đường khoảng 30 km mỗi ngày. Tuy nhiên, hành trình liên tục bị gián đoạn bởi những trở ngại không thể lường trước.

Bushby vốn yêu thích khám phá từ nhỏ. Ông kể từng dành cả ngày cùng anh trai đi lang thang, khám phá những vùng đất xung quanh trước khi trở về nhà vào buổi tối.

Karl Bushby tại Chile năm 1999 - Ảnh: Caters News Agency

Lớn lên, Bushby bắt đầu vẽ những đường đi trên bản đồ, tưởng tượng về những vùng đất xa xôi và những chân trời chưa từng đặt chân tới.

Một ngày, ông vạch một đường từ Anh, đi qua châu Âu và châu Á, xuyên Siberia, vượt eo biển Bering sang Bắc Mỹ rồi tiếp tục xuống tận cực nam Nam Mỹ.

“Khi đường đi ấy xuất hiện trên bản đồ, gần như không còn đường quay lại. Tôi cảm thấy lông gáy dựng lên”, ông nhớ lại.

Năm 1998, Bushby bắt đầu hành trình. Ông đi máy bay quân sự từ Anh tới quần đảo Falkland, sau đó bắt chuyến bay dân sự tới Punta Arenas, Chile, nơi ông chọn làm điểm xuất phát.

“Ngày đầu tiên bước ra đường là một ngày đáng nhớ. Khi ấy, tôi đang ở cách nhà rất xa gia đình”, Bushby kể.

Trong túi ông chỉ có khoảng 500 USD, không có đội ngũ hỗ trợ, cũng không biết hành trình sẽ diễn ra thế nào, Bushby chỉ có niềm tin rằng bằng cách nào đó mình sẽ hoàn thành được mục tiêu.

“Bạn có khoảng 500 USD trong túi và trước mặt là một con đường dài khoảng 36.000 dặm (gần 58.000 km), trong khi bạn gần như không biết điều gì đang chờ đợi”, ông nói.

28 năm trên đường và điều ông nhận ra về hạnh phúc

Gần ba thập kỷ trên đường đưa Bushby đến những nơi và trải nghiệm mà không nhiều người có thể tưởng tượng.

Ông từng vượt Darién Gap, vùng rừng nhiệt đới hiểm trở giữa Panama và Colombia; bị giới chức Nga bắt giữ; ngồi tù tại Panama; suýt chết cóng ở Alaska và dành 31 ngày bơi qua biển Caspi.

Karl trong chuyến vượt eo biển Bering năm 2006 - Ảnh: SWNS

Có những thời điểm Bushby đi bộ hàng trăm kilomet nhưng không có thức ăn. Ông phải dựa vào sự giúp đỡ của những người xa lạ để được chăm sóc y tế. Nhiều đêm, ông dựng lều bên đường rồi ngủ một mình.

“Cảm giác đói rất đặc biệt. Hầu hết chúng ta không quen với nó. Khi không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu, bạn trở nên ám ảnh với việc tìm thứ gì đó để ăn”, ông kể.

Khi cơn đói kéo dài, mọi thứ xung quanh đều có thể khiến ông liên tưởng tới thức ăn.

“Bạn nhìn thấy thức ăn ở khắp nơi. Một cái bóng, một tảng đá cũng có thể trông giống thứ gì đó mà bạn có thể ăn. Phần lớn thời gian, bạn sẽ chạy quanh và đuổi theo những thứ chỉ tồn tại trong ảo giác”, Bushby nói.

Nhưng sau tất cả những thử thách về thể chất, điều Bushby cho rằng khó khăn nhất trong hành trình gần 30 năm lại không phải những lần cận kề cái chết hay những chặng đường khắc nghiệt. Đó là chuyện tình cảm.

“Nếu hỏi điều khó khăn nhất tôi từng trải qua trong 28 năm qua là gì, thì không cần suy nghĩ, đó là mất đi những người phụ nữ mà bạn yêu. Đó là điều khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt”, ông nói.

Bushby cho rằng đau đớn về thể chất có thể chịu đựng được, nhưng mất mát trong một mối quan hệ lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngược lại, những khoảng thời gian ông cảm thấy hạnh phúc nhất cũng gắn liền với các mối quan hệ.

“Những lúc hạnh phúc nhất là khi tôi ở trong những mối quan hệ ấy, khi bạn ở bên một người nào đó”, ông nói.

Sau hàng chục năm đi qua nhiều quốc gia và nền văn hóa, Bushby còn nhận ra một điều khiến ông bất ngờ: con người nhìn chung tốt bụng hơn ông từng nghĩ.

Trong suốt hành trình, nhiều lần ông được những người xa lạ cho ở nhờ, mời ăn uống và chăm sóc mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Có những người thậm chí không nói cùng ngôn ngữ với ông.

“Bạn thậm chí không nói cùng một ngôn ngữ. Mọi thứ chỉ là những nụ cười, cái gật đầu, rồi họ lại tiễn bạn lên đường”, Bushby kể.

Những câu chuyện như vậy lặp lại ở nhiều quốc gia, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau.

Sau 28 năm đi bộ qua thế giới, Bushby cho rằng điều đáng nhớ nhất không phải số kilomet đã đi qua hay những vùng đất đã đặt chân tới, mà là những con người ông gặp trên đường.

“Thế giới này thân thiện và tốt đẹp hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó”, ông nói.

Theo CNBC