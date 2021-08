Người đàn ông U60 bị điều tra vì phát tán hàng loạt clip đồi trụy vào nhóm chat ở khu cách ly tập trung

Ngày 25/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bàn giao ông Tr. C. T. (SN 1966, trú huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phát tán văn hoá phẩm đồi truỵ.

Trước đó, ông T. từ TP HCM về Quảng Nam nên được đưa đến Khu cách ly y tế nhằm hạn chế tiếp xúc tại Khu cách ly số 1 thuộc xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn. Tại đây, những người cách ly thành lập nhóm zalo "Công dân tại khu cách ly số 1" để trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly và công dân với 72 thành viên.

Ngày 13/8, ông T. đăng nhập vào tài khoản zalo "Tuong Tu" rồi đăng tải, chia sẻ đường link dẫn đến các Web đen có phim đồi trụy nước ngoài, phát tán 4 clip, 2 hình ảnh nhạy cảm có chứa nội dung mang tính chất khiêu dâm vào nhóm Zalo chung.

Sự việc được phát hiện và báo cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận trong thời gian thực hiện cách ly y tế đã thực hiện toàn bộ hành vi trên vào ngày 13/8/2021.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thu giữ 1 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A10s của ông T. và trích xuất dữ liệu xác định người đàn ông đã cài ứng dụng Zalo đăng nhập tài khoản "Tuong Tu" nói trên. Ngoài ra, trong điện thoại ông T. còn lưu trữ 13 video, 6 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ.