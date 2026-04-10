Người đàn ông tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 37: sự thay đổi sau 3 tháng khiến người cha già phải cầu cứu chuyên gia

Nguyệt Hạ |

Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi tuyên bố “không đi làm nữa”, người đàn ông 37 tuổi đã thay đổi đến mức khiến cha mình không nhận ra. Điều gì đã xảy ra phía sau quyết định này?

Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm là giấc mơ của nhiều người. Truyền thông Nhật Bản mới đây đã đưa tin về một người đàn ông 37 tuổi có thu nhập cao, sau khi tích lũy được 60 triệu yên (khoảng 10 tỷ VNĐ) đã tuyên bố không đi làm nữa. Tuy nhiên, do thiếu mục tiêu rõ ràng, anh rơi vào trạng thái cô lập xã hội và lối sống sa sút khiến người cha vô cùng lo lắng.

Chuyên gia hoạch định tài chính Aoyama Sousei cho biết, nghỉ hưu sớm không chỉ cần có một kế hoạch tài chính tích cực mà duy trì các mối liên hệ xã hội mới là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần.

Người đàn ông này tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và có công việc thuận lợi tại một doanh nghiệp lớn với mức thu nhập hàng năm lên tới 15 triệu yên (khoảng 2 tỷ VNĐ). Cha của anh, ông Ishikawa (65 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) cũng vừa mới nghỉ hưu. Khi biết con trai từ chức và tuyên bố nghỉ hưu sớm, ông rất bất ngờ. Tuy nhiên, do số tiền con trai tích lũy còn nhiều hơn cả khoản hưu trí của mình, nên dù lo lắng, ông Ishikawa cũng không phản đối gay gắt.

Không ngờ chỉ sau 3 tháng, ông Ishikawa đến thăm căn hộ của con trai và bàng hoàng phát hiện con mình đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm. Không chỉ mặc đồ ngủ vào lúc 2 giờ chiều, anh còn vui vẻ nói rằng mỗi ngày đều ngủ đến 11 giờ mới dậy rồi theo dõi thị trường và viết blog. Do bạn bè vẫn đi làm, cuộc sống của anh gần như không còn giao tiếp xã hội.

Các chuyên gia khuyến nghị nghỉ hưu sớm không chỉ cần kế hoạch tài chính chủ động mà các mối liên kết xã hội mới là yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe tinh thần. (Ảnh minh hoạ)

Vì vậy, ông Ishikawa đã xảy ra tranh cãi lớn với con trai, lo rằng số tiền tích lũy sẽ không đủ chi tiêu đồng thời có thể khiến anh dần tách rời khỏi xã hội nên đã tìm đến chuyên gia tài chính để xin tư vấn.

Theo các chuyên gia, tài sản tích lũy không phải yếu tố duy nhất quyết định việc nghỉ hưu sớm. Người trẻ cần tính đến nhiều rủi ro trong tương lai như cải cách lương hưu, bệnh tật, tai nạn hay biến động kinh tế.

Trong trường hợp này, việc không còn nguồn thu nhập ổn định trong hàng chục năm tới là một vấn đề lớn. Ngay cả khi có đầu tư, lợi nhuận không phải lúc nào cũng đủ để chi trả chi phí sinh hoạt và các khoản bảo hiểm, trong khi lạm phát có thể làm giảm giá trị đồng tiền theo thời gian.

Đáng chú ý, các chuyên gia nhấn mạnh: nguy hiểm hơn cả việc tiêu hết tiền chính là sống mà không có mục tiêu rõ ràng. Khi thiếu định hướng và kết nối xã hội, con người rất dễ rơi vào trạng thái cô lập, suy giảm tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Xuất hiện viện dưỡng lão “bán trú” cho người cao tuổi ở từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần về nhà: Từ 600.000 đồng/ngày, "xịn như khách sạn"
Video Shorts

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

