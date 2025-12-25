HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người đàn ông tử vong trước sân nhà, trên lưng còn mang bình xịt thuốc sâu

Hải Đường |

Người dân đi ngang nhà thì nhìn thấy nạn nhân tử vong trước sân, trên lưng còn mang bình xịt thuốc trừ sâu.

Sáng 25-12, thông tin từ UBND xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh cho biết tại khu vực ấp 5, xã Thủ Thừa vừa xảy ra vụ một người đàn ông tử vong trước sân nhà. Nạn nhân được xác định ông N.V.P. (58 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa).

Người đàn ông tử vong trước sân nhà do điện giật khi xịt thuốc sâu - Ảnh 1.

Khu vực nạn nhân bị điện giật tử vong

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 24-12, người dân đi ngang qua nhà ông P. thì nhìn thấy nạn nhân nằm bất động trước sân, trên lưng còn mang bình xịt thuốc trừ sâu.

Đến gần thì người dân phát hiện có đường dây điện nối từ trong nhà ra xe nước mía và vướng vào ông P.

Mọi người liền tri hô để cùng nhau hỗ trợ nhưng do bị điện giật khá lâu nên ông P. đã không qua khỏi.

Theo người dân gần khu vực hiện trường, gia đình ông P. đi làm vắng, chỉ còn ông và đứa cháu nhỏ ở nhà. Buổi chiều, nạn nhân đi xịt thuốc sâu cho lúa. Có thể khi ông P. trở về nhà thì gặp tai nạn.

Có mặt tại hiện trường, công an xã xác định nguyên nhân ông P. tử vong là do bị điện giật. Do gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao thi thể ông P. cho gia đình lo hậu sự.

