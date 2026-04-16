Sáng 16-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trước cửa nhà tại thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông T.V.M. (sinh năm 1967) nằm bất động trên thềm gạch ngay trước cửa nhà riêng.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể ông T.V.M. Ảnh: DT

Khi kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.



Tại hiện trường, thi thể nạn nhân trong tình trạng phân hủy mạnh.

Cơ quan chức năng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước thời điểm được phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh.

