HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới vụ nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ

Đức Ngọc |

Cơ quan chức đang điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh viên tử vong, bên cạnh là nam thanh niên bị thương nặng.

Ngày 16-4, theo thông tin từ một bác sĩ Khoa Cấp cứu một bệnh viện ở Nghệ An cho biết bệnh nhân nam bị thương trong vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An đã được chuyển tuyến ra Hà Nội theo nguyện vọng gia đình.

Thông tin mới vụ nữ sinh viên tử vong sau những tiếng kêu cứu từ phòng trọ - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung tại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. Vinh

Thông tin từ bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phải thở máy, có vết thương sâu ở vùng cổ, làm lộ khí quản. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương ở cẳng tay trái, dài khoảng 6 cm.

Theo nguồn tin từ Trường đại học Vinh (Nghệ An), nữ sinh tử vong là sinh viên đang theo học năm thứ 4 tại nhà trường.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào trưa ngày 15-4, một số người sống trong khu trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An nghe tiếng động lớn kèm tiếng kêu cứu phát ra từ phòng trọ chị T. (SN 2004, quê tỉnh Thanh Hóa). Mọi người chạy qua thì thấy nữ sinh viên đã tử vong, gần đó có một nam thanh niên bị thương nặng ở vùng cổ. Người dân đã trình báo cơ quan chức năng và đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, chị T. đang học năm cuối, hiện đang thực tập tại một trường tiểu học ở phường Trường Vinh. Nam thanh niên bị thương được cho là có tình cảm với chị T., ở cùng quê tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

nữ sinh viên tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại