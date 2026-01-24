Người đàn ông tử vong trong vườn thanh long ở Lâm Đồng

Sáng 24-1, UBND xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghi do đuối nước khiến 1 người tử vong.

Chiều 23-1, tại một ao nước thuộc thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh, xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong lúc đi chài cá cùng bạn.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.T. (sinh năm 1961, ngụ xã Hàm Kiệm).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông T. và một người bạn đến ao nước nằm trong vườn thanh long của người dân để chài cá.

Người dân đưa thi thể ông T. về nhà. Ảnh: DT

Trong quá trình di chuyển quanh ao, nghi ông T. Bị trượt chân và rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng xuống ao tìm kiếm và đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, ông T. đã tử vong.