Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang lái ô tô đi làm.

Sáng 18/11 đã xảy ra một vụ nam tài xế tử vong trong chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ khiến dư luận xôn xao.

Chuyên trang Công an TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ việc là ông H.T.D. (44 tuổi, trú phường Dĩ An, TP.HCM). Sáng cùng ngày, ông D. điều khiển ô tô mang biển số 61K… chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội (hướng từ ngã tư Thủ Đức đi ngã ba khu công nghệ cao).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba Khu công nghệ cao (phường Linh Xuân), ông D. bất ngờ có biểu hiện co giật. Người dân có mặt tại hiện trường đã phát hiện vụ việc, tìm cách hỗ trợ sơ cứu nhưng ông D. đã tử vong sau đó.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, theo lời nhân chứng, ông D. cảm thấy có điều bất thường nên đã chủ động mở sẵn chốt cửa. Do đó, mọi người có thể mở cửa xe để sơ cứu và gọi xe cứu thương.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân đã đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông D. đang lái ô tô đi làm.