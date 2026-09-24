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Người đàn ông tử vong trong lũ lụt, thứ được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân hé lộ lý do đau lòng

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Thái Lan đã khiến nhiều người xót xa cho câu chuyện buồn của người đàn ông này.

Một người đàn ông đã tử vong bên trong một cái hang ở tỉnh Chon Buri của Thái Lan sau trận lũ vừa qua. Điều đáng nói là đội cứu hộ đã tìm ra lý do khiến nạn nhân mất mạng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết ông Wanna Sae Li, 65 tuổi, đã bò vào một cái hang nằm cạnh kênh thoát nước ở Ban Beng khi mực nước dâng cao do mưa lớn. Lý do mà ông Wanna chui vào đây là để cứu đàn chó con vì ông lo sợ sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Tuy nhiên, việc cứu hộ đã không thành công khiến ông Wanna và cả đàn chó con đều mất mạng.

Hai chú chó con được tìm thấy đã chết ngay bên cạnh ông. Đội cứu hộ đã phải đào đất để đưa ông ra ngoài và phát hiện hai con chó con nằm ngay sát tầm tay ông.

Người đàn ông tử vong vì lũ lụt, thứ được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1.

Người đàn ông tử vong sau khi vào hang để cứu đàn chó con. (Ảnh: Thairath)

Các tình nguyện viên cứu hộ tại Ban Beng đã báo cáo vụ việc vào khoảng trưa thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua. Thiếu tá Cảnh sát Siriwit Wongkawankrom, thanh tra điều tra thuộc đồn cảnh sát Ban Beng, đã đến hiện trường tại khu vực Moo 10, xã Nong Irun.

Các điều tra viên cùng đội ngũ y tế từ Bệnh viện Ban Beng và thêm nhiều tình nguyện viên đã có mặt sau đó. Phía sau ngôi nhà, họ tìm thấy một cái hang có đường kính khoảng 60 cm, nằm gần kênh thoát nước và bị cỏ che khuất.

Người đàn ông tử vong vì lũ lụt, thứ được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Hình ảnh khiến ai cũng cảm thấy xót xa. (Ảnh: Thairath)

Người ta nhìn thấy đôi chân người lộ ra từ miệng hang, kéo dài đến tận đầu gối. Các sĩ quan đã yêu cầu các tình nguyện viên mang dụng cụ đào đất đến.

Họ đào sâu khoảng 30 cm và mở rộng một đoạn dài chừng 150 cm dọc theo vị trí thi thể. Mất khoảng 10 phút để đưa ông Wanna Sae Li ra ngoài. Hai tay ông duỗi về phía trước và ông nằm sấp. Ngay sát đầu ngón tay ông là xác hai chú chó con mới sinh.

Kết quả kiểm tra cho thấy không có dấu hiệu nào cho thấy ông bị người khác hãm hại. Ông sống một mình trong ngôi nhà, với một vài người thân sống ở những ngôi nhà lân cận.

Anh trai của ông, ông Somsak Sae Li (75 tuổi), đã đến thăm ông vào sáng hôm đó. Ông Somsak cho biết ông Wanna đã chui vào trong vì lo sợ nước mưa sẽ làm ngập cái hang nơi đàn chó con đang trú ẩn. Ông đã bò vào quá sâu và không thể tự mình thoát ra được.

Người ta tìm thấy tám chú chó con mới sinh trên mặt đất dưới gầm nhà, được hai con chó cái trông chừng. Cái hang nằm ở khu vực đất cát ẩm ướt ven kênh, nơi lũ chó đã đào nhiều hốc trú ẩn khác nhau.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

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Tags

người đàn ông

lũ lụt

tử vong

chó con

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