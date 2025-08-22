Người đàn ông tử vong sau khi vào khách sạn, gia đình yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ

Một tòa án tại Trung Quốc vừa tuyên buộc một phụ nữ phải bồi thường 62.000 nhân dân tệ (khoảng 228 triệu đồng) cho gia đình người tình đã có vợ sau khi ông này tử vong trong khách sạn.

Theo Hongxing News, nạn nhân là ông Chu, 66 tuổi, qua đời do nhồi máu cơ tim cấp tính sau khi ân ái với nhân tình, bà Trang, tại một khách sạn ở huyện Bình Nam (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm 14/7/2024.

Vợ và con trai của ông Chu sau đó đã khởi kiện người tình và khách sạn vì không cứu sống ông, đòi bồi thường 550.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng). Tòa án sau đó cộng thêm 70.000 nhân dân tệ (khoảng 257 triệu đồng) chi phí tang lễ, nâng tổng số tiền yêu cầu lên 620.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng) trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Chu và Trang từng là đồng nghiệp trong một nhà máy từ thập niên 80. Sau nhiều năm không gặp, hai người tái ngộ tại một bữa tiệc vào năm 2023. Ngày 24/7/2024, Chu đặt phòng khách sạn và gọi Trang đến.

Theo lời khai của Trang, hai người họ đã ân ái với nhau rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bà phát hiện Chu không còn thở. Nghĩ rằng ông đã chết, Trang hoảng loạn và bối rối, không biết phải làm gì. Do bản thân bị cao huyết áp, bà vội về nhà uống thuốc rồi quay lại khách sạn sau khoảng một giờ. Khi trở lại, bà nhờ nhân viên khách sạn mở cửa phòng và phát hiện Chu vẫn nằm bất động. Nhân viên lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Các bác sĩ sau đó xác nhận Chu đã tử vong.

Nhân viên khách sạn đã gọi cấp cứu sau khi vào phòng cùng Trang và phát hiện Chu nằm bất động trên giường (Nguồn: Shutterstock)

Kết quả điều tra cho thấy Chu vốn mắc bệnh cao huyết áp và từng bị đột quỵ. Tòa án nhận định cái chết của ông chủ yếu do bệnh nền. Tuy nhiên, việc bà Trang rời đi đã làm lỡ thời điểm cấp cứu quan trọng. Vì vậy, bà bị xem là có trách nhiệm thứ yếu. Ngoài ra, tòa còn nhấn mạnh hành vi ngoại tình của Trang với Chu - một người đã có gia đình - là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Cuối cùng, tòa án tuyên Trang phải bồi thường cho gia đình Chu 10% số tiền yêu cầu, tương đương 62.000 nhân dân tệ (khoảng 228 triệu đồng). Trong khi đó, khách sạn được xác định không có trách nhiệm bồi thường bởi cái chết của Chu xảy ra trong phòng riêng chứ không phải tại khu vực công cộng, theo phán quyết của tòa.