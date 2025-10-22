HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông tử vong giữa đường, camera an ninh hé lộ nguyên nhân thương tâm

Hương Trà |

Sau pha va chạm rất mạnh vào đuôi xe tải đỗ bên đường, người đàn ông đã tử vong tại chỗ.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại Km62+400, quốc lộ 39, thuộc địa phận thôn Đồng Hàn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Theo đó vào khoảng 9h15' sáng 21/10, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 17B2-153.XX, lưu thông theo hướng xã Tiên Hưng đi xã Hưng Hà đã đâm vào phía sau đuôi xe tải đỗ ven đường.

Cú va chạm rất mạnh khiến người đàn ông tử vong ngay tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng. Nạn nhân được xác định là anh N.V.H (SN 1991, trú thôn Ô Mễ 4, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên). Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, va chạm vào đuôi xe ô tô tải đang dừng đỗ không đảm bảo an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một văn bản giả mạo về công tác ứng phó bão số 12 đang được lan truyền: Công an đưa ra khuyến cáo gấp
Tags

clip giao thông

tin nóng giao thông

clip tai nạn giao thông

clip nóng giao thông

đâm vào đuôi xe tải

tin nóng giao thông trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại