Người đàn ông tử vong giữa đường, camera an ninh hé lộ nguyên nhân thương tâm

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại Km62+400, quốc lộ 39, thuộc địa phận thôn Đồng Hàn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Theo đó vào khoảng 9h15' sáng 21/10, một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 17B2-153.XX, lưu thông theo hướng xã Tiên Hưng đi xã Hưng Hà đã đâm vào phía sau đuôi xe tải đỗ ven đường.

Cú va chạm rất mạnh khiến người đàn ông tử vong ngay tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng. Nạn nhân được xác định là anh N.V.H (SN 1991, trú thôn Ô Mễ 4, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên). Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, va chạm vào đuôi xe ô tô tải đang dừng đỗ không đảm bảo an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.