Người đàn ông tử vong bất thường trên đường ở TPHCM

Ngày 4/12, chị L.T.T.T. (ngụ TPHCM) chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong về một người thân trong gia đình tử vong trên đường, chưa rõ nguyên nhân. Phía gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận về vụ việc.

Chị T. cho biết vào chiều muộn 24/11, anh N.P.A. (SN 1992) điều khiển xe máy đi đón con trên đường ĐT.743 theo hướng từ vòng xoay An Phú đến ngã tư 550 (phường Dĩ An, TPHCM).

Khi vừa qua cổng Công ty Thái Bình thì anh A. bị ngã xuống đường . Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa rất lớn.

Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân gần khu vực hiện trường ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 3 xe máy ngã xuống đường, trong đó có anh N.P.A. Nạn nhân bị thương rất nặng (gãy cổ, chấn thương sọ não, dập phổi...), dẫn tới tử vong.

Clip: Camera an ninh ghi lại cảnh có ít nhất 3 xe máy ngã xuống đường trước khi người đàn ông tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường , trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kể từ hôm xảy ra vụ việc tới nay, dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh N.P.A. vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố, dù gia đình nạn nhân đang mong chờ từng ngày.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT và công an cơ sở đã đến hiện trường để khám nghiệm. Do vụ việc có người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thụ lý điều tra.

“Tôi vừa trao đổi với phía đơn vị liên quan. Các đồng chí cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo ngay cho gia đình nạn nhân” - đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin.