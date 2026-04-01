Người đàn ông từ chối trả phí thang máy vì sống ở tầng 1, bị công ty BĐS kiện vẫn khẳng định: “Không dùng thì không trả”

Ánh Lê |

Trong vụ việc này, tòa án Trung Quốc xác định nghĩa vụ đóng phí quản lý chung cư được thực hiện theo hợp đồng đã ký và nguyên tắc sở hữu chung. Vì vậy, dù không sử dụng thang máy, cư dân tầng 1 vẫn phải thanh toán đầy đủ khoản phí liên quan.

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Lâm là chủ sở hữu một căn hộ tầng 1 trong tòa nhà cao 16 tầng tại địa phương. Năm 2005, ông mua căn hộ và đến năm 2006 ký hợp đồng dịch vụ với công ty BĐS quản lý tòa nhà.

Theo hợp đồng, đơn vị quản lý cung cấp các dịch vụ vận hành, bảo trì và quản lý chung cư với mức phí 1,3 NDT/m² mỗi tháng. Khoản phí này bao gồm chi phí vận hành thang máy cùng nhiều dịch vụ chung khác.

Trong nhiều năm đầu, ông Lâm vẫn đóng phí đầy đủ. Tuy nhiên, từ năm 2012, ông bắt đầu ngừng thanh toán sau khi nhận thấy mức phí quản lý của căn hộ tầng 1 hoàn toàn giống với các tầng cao, dù gia đình ông hầu như không sử dụng thang máy.

Ông cho rằng chi phí thang máy không nên được tính vào phí quản lý đối với cư dân tầng thấp. Chủ căn hộ này đề nghị chỉ thanh toán phần phí sau khi đã trừ chi phí vận hành thang máy, song phía công ty BĐS khẳng định khoản phí này là chi phí chung do toàn bộ cư dân cùng chia sẻ.

Do không đạt được thỏa thuận, đơn vị này sau đó đã khởi kiện ông Lâm ra tòa, yêu cầu ông phải thanh toán khoản phí còn nợ.

Trong quá trình xét xử, tòa án địa phương xác định hợp đồng dịch vụ bất động sản giữa hai bên được ký kết hợp pháp và có hiệu lực pháp lý. Vì vậy, chủ căn hộ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng mức phí đã thỏa thuận.

Tòa không chấp nhận lập luận cho rằng “không sử dụng thì không phải trả tiền” của ông Lâm. Theo nhận định của hội đồng xét xử, thang máy là hạng mục cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu chung của toàn bộ cư dân trong tòa nhà. Việc vận hành và bảo trì thiết bị này nhằm phục vụ lợi ích chung, do đó chi phí liên quan cần được phân bổ cho tất cả chủ sở hữu, không phụ thuộc vào việc sử dụng thường xuyên hay không.

Từ đó, tòa tuyên ông Lâm thua kiện và phải thanh toán đầy đủ phí quản lý, bao gồm cả phần chi phí thang máy.

Vụ việc này cũng giúp chúng ta hiểu rõ một điều rằng khi mua nhà, cần tìm hiểu và nắm bắt thông tin đầy đủ về dự án một cách kỹ càng để tránh những sai sót không đáng có. Nhiều khách hàng mua nhà chỉ quan tâm giá bán, quyền sử dụng đất, vị trí và tiện ích của dự án mà không xem xét kỹ quyền lợi của bản thân và nội dung hợp đồng sẽ ký kết. Từ đó dẫn đến nhiều mâu thuẫn không đáng có, gây mất thời gian và tiền bạc của các bên như trường hợp trên. Tìm hiểu kỹ thông tin và có sự hiểu biết về pháp luật cũng chính là cách để chúng ta tự vệ quyền lợi cho mình.

(Theo Chinanews)

