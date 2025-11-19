Một người đàn ông Nhật Bản đã nghỉ hưu, 66 tuổi, được gọi là ông S, bất ngờ trúng giải độc đắc xổ số trị giá 600 triệu yên (khoảng 120 tỉ đồng). Ban đầu, ông nghĩ rằng mình có thể thực hiện những giấc mơ đã bị kìm nén từ thời trẻ, nhưng không ngờ số tiền khổng lồ này lại trở thành gánh nặng tâm lý nặng nề. Từ việc che giấu gia đình để một mình hưởng thụ cho đến việc cuối cùng phải tìm đến chuyên gia tài chính, "cuộc đời trúng số" của ông đã phơi bày những áp lực và khó khăn đằng sau một món quà trời cho bất ngờ.

Theo trang tin The Golden Online của Nhật Bản, ông S và vợ là bà T, đều 66 tuổi, vốn đang sống một cuộc sống tiết kiệm với tổng lương hưu hằng tháng là 300.000 yên (khoảng 60 triệu đồng). Trước khi trúng số, họ có khoảng 57 triệu yên (khoảng 11,4 tỉ đồng) tiền tiết kiệm. Một ngày nọ, như thường lệ, khi đang ngồi uống cà phê đọc báo và tiện tay mua vé số, ông S vô cùng bất ngờ khi biết mình trúng 600 triệu yên. Tuy nhiên, ông quyết định giữ bí mật với gia đình, chỉ nói với vợ rằng ông "vô tình kiếm được 5 triệu yên" (khoảng 1 tỉ đồng) và dùng số tiền đó để sửa sang nhà cửa.

Ảnh minh hoạ

Ông S lập tức bắt đầu một "cuộc sống xa hoa bí mật": mua xe sang, ở khách sạn cao cấp, đi du lịch khắp Nhật Bản. Trong vòng nửa năm, ông đã chi tiêu 18 triệu yên (khoảng 3,6 tỉ đồng). Để không bị phát hiện, ông phải đỗ xe ở nơi xa, mặc quần áo cũ kỹ, rẻ tiền để giả vờ nghèo khổ và tránh xa những mối quan hệ xã giao quen thuộc. Thế nhưng, cảm giác cô đơn và tội lỗi bắt đầu ập đến. Ông bắt đầu mất ngủ, tinh thần mệt mỏi, thậm chí có những ngày chỉ nằm lỳ ở nhà với bộ đồ ngủ mà không muốn làm bất cứ điều gì.

Ông từng nghĩ đến việc quyên góp một phần tiền thưởng, nhưng lại sợ bị vợ truy hỏi, cuối cùng ông quyết định tìm đến chuyên gia tư vấn tài chính. Sau khi được khuyên, ông đã dùng toàn bộ số tiền thưởng còn lại để mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong đó vợ và các con là người thụ hưởng. Ông cảm thán: "Số tiền này đã không mang lại hạnh phúc thực sự".

Các chuyên gia chỉ ra rằng, sự giàu có bất ngờ, quá lớn có thể gây ra lo âu tâm lý nghiêm trọng và làm tan vỡ các giá trị sống. Nếu thiếu quan điểm đúng đắn về tiền bạc và một hệ thống hỗ trợ vững chắc, không chỉ người trúng số mà cả những người nhận được một khoản tiền bảo hiểm lớn cũng dễ rơi vào tình cảnh khó khăn tương tự.

Nguồn: ETtoday