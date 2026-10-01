Người đàn ông trúng số 1 giải nhất, 4 giải nhì, nhận tổng cộng 41,5 tỷ đồng

Vận may đã “mỉm cười” 5 lần với người đàn ông này.

Một người đàn ông Hàn Quốc bất ngờ trở thành chủ nhân của tổng cộng 2,16 tỷ won (khoảng 41,5 tỷ đồng) sau khi mua bộ vé số hưu trí cuối cùng còn lại tại một cửa hàng. Điều đặc biệt là trong cùng một lần mua, người này không chỉ trúng giải nhất mà còn trúng thêm 4 giải nhì.

Theo Dong Haeng Lottery, đơn vị vận hành xổ số tại Hàn Quốc, kết quả kỳ quay số thứ 331 của Pension Lottery cho thấy một vé trúng giải nhất và 4 vé trúng giải nhì đều được bán tại cùng một cửa hàng xổ số ở quận Seo-gu, thành phố Busan. Người mua được xác định là ông A.

A. cho biết trước đây thỉnh thoảng vẫn mua Lotto và vé số hưu trí với suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể gặp may. Trong lần mua vé đặc biệt này, A. đến cửa hàng như thường lệ và nhìn thấy trên quầy chỉ còn lại một bộ vé số hưu trí cuối cùng. Không suy nghĩ quá nhiều, người đàn ông nói với chủ cửa hàng: “Tôi mua hết” rồi thanh toán.

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A. không kiểm tra kết quả ngay sau khi mua. Phải một tuần sau, khi chuẩn bị quay lại mua thêm vé Lotto, người đàn ông mới lấy những tấm vé số hưu trí đã mua trước đó ra để dò từng con số.

Ban đầu, A. chỉ nhìn thấy hai chữ số cuối cùng trùng khớp nên nghĩ rằng mình có thể chỉ trúng giải số 6. Nhưng khi tiếp tục đối chiếu từng con số, người đàn ông dần nhận ra kết quả vượt xa những gì mình tưởng tượng. Không chỉ có một vé trúng giải nhất, bộ vé mà A. mua còn có thêm 4 vé trúng giải nhì.

“Tôi không thể tin được đó là sự thật, nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại vì sợ mình nhìn nhầm” - A. chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Dong Haeng Lottery.

Dù khoản tiền nhận được lên tới hàng chục tỷ đồng, A. cho biết gia đình chưa có kế hoạch chi tiêu quá phức tạp. Việc đầu tiên mà người đàn ông dự định thực hiện là chuyển sang một căn nhà rộng rãi hơn nơi gia đình đang sinh sống. Phần tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các khoản chi phí sinh hoạt trong tương lai.

A. cũng chia sẻ rằng mình luôn cố gắng sống chăm chỉ, không gây ảnh hưởng hay làm tổn hại đến người khác. Vì vậy, việc bất ngờ nhận được khoản tiền lớn khiến người đàn ông vừa bất ngờ vừa biết ơn.

“Tôi luôn cố gắng sống chăm chỉ mà không gây hại cho người khác. Tôi thực sự rất vui và biết ơn vì vận may lớn như vậy đã đến với mình” - A. nói.

Theo Dong Haeng Lottery, người trúng giải nhất nhận 7 triệu won/tháng (khoảng 134,4 triệu đồng) trong 20 năm. Như vậy, tổng giá trị giải nhất trước thuế là 1,68 tỷ won (khoảng 32,3 tỷ đồng). Sau khi khấu trừ thuế, khoản tiền thực nhận mỗi tháng còn khoảng 5,46 triệu won (khoảng 104,8 triệu đồng).

Trong khi đó, mỗi giải nhì mang về 1 triệu won/tháng (khoảng 19,2 triệu đồng) trong 10 năm, tương đương tổng cộng 120 triệu won (khoảng 2,3 tỷ đồng) trước thuế cho mỗi giải. Sau thuế, người trúng giải nhận khoảng 780.000 won (khoảng 15 triệu đồng) mỗi tháng.

A. may mắn sở hữu cùng lúc một giải nhất và 4 giải nhì. Tính tổng giá trị các khoản thưởng, người đàn ông sẽ nhận 2,16 tỷ won (khoảng 41,5 tỷ đồng) trong thời gian chi trả. Đây là trường hợp đặc biệt bởi chỉ với một bộ vé được mua từ những tấm vé cuối cùng còn lại tại cửa hàng, A. đã đồng thời sở hữu cả giải thưởng cao nhất và nhiều giải thưởng cấp hai.

(Nguồn: Seoul Economic Daily)