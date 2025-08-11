Người đàn ông Trung Quốc bị lừa mua thẻ tập gym có giá trị lên đến 300 năm

Một câu chuyện tưởng chừng khó tin đã xảy ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, khi một người đàn ông bị lừa chi trả hơn 870.000 nhân dân tệ (tương đương gần 3,2 tỷ VNĐ) để mua thẻ thành viên có giá trị 300 năm và hàng ngàn buổi học tại một phòng tập thể hình. Vụ việc không chỉ gây xôn xao dư luận vì số tiền quá lớn, mà còn bởi hình thức lừa đảo tinh vi đánh vào lòng tin và sự cả tin của nạn nhân.

Nạn nhân của vụ việc, được truyền thông Trung Quốc gọi là Jin, là người đã có ba năm tập luyện tại phòng gym mang tên Ranyan Fitness ở Hàng Châu. Vì đã gắn bó lâu dài, Jin trở thành mục tiêu của nhân viên bán hàng với một "ưu đãi đặc biệt" dành cho hội viên trung thành.

Theo lời giới thiệu, Ranyan Fitness đang triển khai một chương trình khuyến mãi chỉ dành cho những khách hàng lâu năm: mua thẻ thành viên giá thấp rồi bán lại cho người mới với giá gấp đôi để thu lợi nhuận.

Nhân viên bán hàng thuyết phục Jin bằng một con số hấp dẫn: chỉ cần bỏ ra 8.888 nhân dân tệ để mua một thẻ, sau đó có thể bán lại với giá 16.666 nhân dân tệ. Người bán còn cam kết nếu sau hai tháng không bán được, Jin sẽ được hoàn tiền đầy đủ, trừ đi khoản hoa hồng 10% nếu giao dịch thành công.

Bị thuyết phục bởi "cơ hội kinh doanh" tưởng chừng đơn giản, Jin quyết định thử sức và mua một gói thành viên có thời hạn một năm. Tuy nhiên, chưa đầy vài ngày sau, anh ta lại được nhân viên tiếp tục tiếp cận và thuyết phục mua thêm, nói rằng vẫn còn nhiều gói khuyến mãi chưa được khai thác hết. Không mảy may nghi ngờ, Jin tiếp tục đầu tư thêm 130.000 nhân dân tệ (khoảng 18.000 USD) để mua nhiều thẻ thành viên hơn.

Với niềm tin vào cơ hội làm giàu, trong khoảng thời gian từ ngày 10/5 đến 9/7, Jin đã chi tổng cộng 871.273,27 nhân dân tệ để mua gần 1.200 buổi học cá nhân và 300 thẻ thành viên thường niên. Đổi lại, anh ta chỉ nhận được 26 tập hợp đồng dày cộp với một dòng chữ lạnh lùng: "Quyền lợi thành viên không được chuyển nhượng".

Khi đến hạn được hoàn tiền theo lời hứa, Jin bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy. Nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và cả chủ phòng tập đều đã biến mất. Tất cả số điện thoại liên hệ đều không thể kết nối.

Từ kỳ vọng đầu tư, Jin rơi vào cảnh trắng tay, ôm trong tay một khối tài sản vô dụng: thẻ thành viên tập gym có thời hạn 300 năm và 1.200 buổi học mà ông không biết làm cách nào để sử dụng hết.

Không còn cách nào khác, Jin đã trình báo sự việc với cảnh sát Hàng Châu và nộp đơn kiện với hy vọng có thể thu hồi lại một phần số tiền đã mất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, vụ việc này có thể sẽ rất khó giải quyết. Một phần vì những người lừa đảo đã "lặn mất tăm", phần khác do Jin đã tự nguyện ký vào các hợp đồng mua thẻ có điều khoản "không được chuyển nhượng", khiến việc chứng minh hành vi lừa đảo trở nên phức tạp.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành chủ đề bàn tán không dứt. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước sự cả tin của Jin , song cũng không ít ý kiến cho rằng hình thức lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa lòng tin, tham vọng kiếm lời và uy tín có sẵn của phòng tập đã tạo nên "cái bẫy hoàn hảo".