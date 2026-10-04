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Người đàn ông trúng 6 tỉ, hàng xóm hưởng chung niềm vui vì món quà bất ngờ

Hương Trà (T/H)
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Người đàn ông may mắn này đã đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ bằng tiền mặt.

Câu chuyện về người đàn ông may mắn này được chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây ninh chia sẻ trên Thanh Niên. Chị Lan cho hay đại lý của chị vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ vé số trúng độc đắc.

Theo đó, 3 tờ có dãy số 348513 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1/10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này còn đổi thêm 1 tờ trúng an ủi với dãy số là 248513. Chị lan chia sẻ những tờ vé số may mắn được khách ở xã Tân Đông, Tây Ninh mua khi đi chợ Ka Tum.

Thấy người bán vé số dạo, khách đã mua ủng hộ và bất ngờ trúng độc đắc. Sau đó, người này đã nhờ đại lý của chị Lan đến tận nhà để đổi thưởng. Đây là lần đầu tiên người đàn ông nhận được khoản tiền lớn như vậy nên không giấu được niềm vui. Gia đình người trúng độc đắc đã mua gạo phát cho bà con, hàng xóm, phần lớn là người Khmer trong xóm. Số tiền trúng thưởng sẽ được gia đình dùng để trả nợ.

Dãy số mang lại may mắn cho người đàn ông. (Ảnh: Thanh Niên)

Bên cạnh đó, câu chuyện người đàn ông đi làm ghé quán cà phê nghỉ ngơi rồi mua 50 tờ vé số, bất ngờ 2 vé có cùng dãy số trong đó trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, cũng nhận được nhiều sự chú ý. Câu chuyện được đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ.

Cụ thể, 2 vé trên có cùng dãy số may mắn là 216556, trúng giải đặc biệt xổ số Cần Thơ ngày 30 tháng 9. Đại lý tiết lộ khách trúng thưởng là nam, ngoài 40 tuổi đã đến đại lý lãnh tiền sau giờ xổ số theo hình thức nhận chuyển khoản.

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