Câu chuyện éo le mà người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) này gặp phải khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, một người đàn ông tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vô cùng đau khổ khi phát hiện ra rằng cậu bé mà anh yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng bấy lâu nay không phải là con ruột của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người vợ có thể đã có mối quan hệ với người đàn ông khác trong thời gian chung sống với anh, hoặc đã có thai với người khác rồi mới kết hôn với anh. Dù có là trường hợp nào thì người đàn ông cũng đã bị lừa dối và đây chính là điều khiến anh đau lòng nhất.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, ngay khi đứa con chào đời, người thân và bạn bè đều nhận xét rằng hai cha con trông không hề giống nhau. Tuy nhiên, người đàn ông không hề bận tâm mà chỉ đơn giản cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường.

Được biết, người đàn ông này sống tại quận Bình Đông, miền nam Đài Loan, và kết hôn với vợ cũ vào ngày 11 tháng 11 năm 2015. Cậu bé chào đời trong thời gian họ còn là vợ chồng.

Cặp đôi ly hôn vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, sau gần chín năm chung sống.

(Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, nghĩ lại việc người thân và bạn bè nhận xét rằng cậu bé không có nét nào giống mình, người đàn ông bắt đầu đặt nghi vấn liệu mình có thực sự là cha ruột của đứa trẻ hay không.

Người đàn ông sau đó đã đưa cậu bé đi xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con tại Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh ở Cao Hùng.

Kết quả cho thấy anh không phải là cha ruột của cậu bé, với việc ADN của hai người không trùng khớp tại bảy điểm đánh dấu di truyền. Đây là một đòn giáng mạnh vào người đàn ông và anh lập tức đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Bình Đông để xác lập về mặt pháp lý rằng cậu bé không phải là con mình.

Trong quá trình tố tụng, người vợ cũ không phản đối kết quả xét nghiệm ADN, thậm chí thẳng thắn thừa nhận rằng cậu bé không phải là con ruột của chồng cũ mà không có chút áy náy nào. Tuy nhiên, người phụ nữ cũng không tiết lộ danh tính người cha ruột của con mình.

Tòa án đã ra phán quyết có lợi cho người đàn ông và yêu cầu người vợ cũ cùng cậu bé phải chịu các chi phí pháp lý.

Gia Linh (Theo Mothership)