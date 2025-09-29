Eddie Dilleen là chàng trai 9X đến từ Parramatta, Sydney, Úc. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên từ nhỏ, Dilleen đã sống rất tự lập và có ý thức làm giàu rất mạnh mẽ.

Năm 18 tuổi, khi đang làm nhân viên tại một cửa hàng thức ăn nhanh và chỉ kiếm được 500 USD/tuần (hơn 13 triệu đồng), Dilleen bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà. Trong khi bạn bè cùng trang lứa tiết kiệm tiền để đi học, anh chắt chiu 20.000 USD (hơn 528 triệu đồng) để tìm cơ hội bước vào thị trường bất động sản.

Ban đầu, nhiều ngân hàng từ chối cho Dilleen vay vì thu nhập của anh quá thấp. Sau nhiều tháng kiên trì, Dilleen được duyệt khoản vay 130.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) với điều kiện mua bất động sản cho thuê để trả lãi vay. Không đủ khả năng mua nhà ở Sydney, Dilleen quyết định xuống tiền cho một căn hộ 2 phòng ngủ tại Bờ biển Trung tâm (NSW).

“Người giàu có thứ mà người nghèo không có, đó là nhà ở. Tôi nghĩ mình phải bắt đầu từ đó,” anh kể.

Con đường mở rộng danh mục

Sau thương vụ đầu tiên, phải hơn một năm sau, Dilleen mới nghĩ đến việc mua thêm nhà. Một lần tình cờ đọc tạp chí đầu tư, anh thấy nhiều người trẻ Úc sở hữu nhiều bất động sản và nghĩ: ‘Nếu họ làm được, mình cũng phải làm được’.

Nghĩ là làm, để có thêm thu nhập, Dilleen làm cùng lúc nhiều việc: hành chính ban ngày, pha chế ban đêm. Với khoản tiết kiệm tiếp theo, anh thuyết phục ngân hàng cho mình vay 140.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng) để mua căn nhà thứ hai ở Adelaide. Khu vực này dần phát triển, giúp anh có thêm vốn để xoay vòng đầu tư.

Đến năm 2013, Dilleen liên tục “săn” bất động sản ở Queensland, đặc biệt là quanh khu vực Gold Coast và mua liền một lúc 6 căn.

“Nó trở thành một cơn nghiện. Năm nào tôi cũng mua thêm, và lần nào cũng thấy kết quả tích cực,” anh thừa nhận.

Ở tuổi 30, Dilleen đã sở hữu hơn 30 bất động sản. Chỉ trong 3 năm sau đó, con số này tăng vọt lên hơn 150, với hơn 100 người thuê và tổng giá trị danh mục khoảng 100 triệu USD (hơn 2.600 tỷ đồng). Dù còn khoản nợ 35 triệu USD (hơn 924 tỷ đồng), anh khẳng định giá trị ròng vẫn ở mức 65 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng).

Thành công và tranh cãi

Thành công lớn nhất, theo Dilleen, không phải là những con số khổng lồ, mà là việc có thể mua một căn nhà cho mẹ, giúp bà thoát cảnh nợ tiền thuê.

“Đó là khoảnh khắc vô cùng thỏa mãn,” anh nói.

Tuy nhiên, sự bùng nổ danh mục đầu tư của anh cũng gây nhiều tranh cãi trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở tại Úc. Nhiều ý kiến cho rằng Dilleen “tích trữ nhà cửa”, khiến người mua lần đầu ngày càng khó tiếp cận thị trường.

Đáp lại, Dilleen lập luận: “Thị trường cần những nhà đầu tư cho thuê nhà với những người không đủ điều kiện mua. Nếu không có chủ nhà, nhiều gia đình sẽ phải sống trên đường phố.”

Anh cũng khẳng định hiện nay anh chủ yếu mua tòa nhà hoặc bất động sản lớn, thay vì cạnh tranh trực tiếp với người mua lần đầu trên thị trường căn hộ riêng lẻ.

Theo Dilleen, việc xây dựng danh mục bất động sản đồ sộ không phải là bất khả thi. Điều quan trọng là phải có cách tiếp cận đúng: bắt đầu nhỏ, mua ở nơi đủ khả năng chi trả thay vì cố chấp ở ngay khu mình sống.

“Tôi bắt đầu bằng một căn hộ cũ kỹ mà ai cũng chê bai. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là tham gia thị trường, bởi nếu đứng ngoài, bạn sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp mọi người,” anh nói.

Hiện nay, “đế chế bất động sản” trên mang lại cho Dilleen khoản thu nhập khoảng 70.000 USD/tuần (hơn 1,8 tỷ đồng), tương đương hơn 3 triệu USD/năm (hơn 79 tỷ đồng), giúp anh trở thành triệu phú BĐS. Dù tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng sẽ “không ngừng mua nhà cho đến năm 2000 tuổi”, Dilleen cho rằng mục tiêu đó không xuất phát từ lòng tham, mà là mong muốn tiếp tục tạo giá trị và nắm giữ cơ hội từ thị trường.

“Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu với khoản đặt cọc 5%. Điều quan trọng là phải có bước đệm, kiên trì và không ngừng học hỏi,” Dilleen nhấn mạnh.

(Theo News.com.au)