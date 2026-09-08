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Người đàn ông SN 1993 bị bắt giữ tại chốt đo nồng độ cồn ngay khi vừa dừng xe

Trang Anh
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Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng L.V.B cùng tang vật và phương tiện liên quan cho Công an phường Láng tiếp nhận, điều tra và xử lý.

Sáng ngày 8/9 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết tối 7/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội do Trung tá Lê Hải Hà làm tổ trưởng, phối hợp cùng Công an phường Láng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Khoảng 21h cùng ngày, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave màu đỏ, mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

- Ảnh 1.

Đối tượng L.V.B- Ảnh: Phòng CSGT

Vừa dừng xe, đối tượng lập tức đưa tay lên miệng móc một gói nilon, bên trong chứa chất màu trắng vứt xuống đất nhằm phi tang. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác kịp thời phát hiện, khống chế và thu giữ tang vật tại hiện trường.

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là L.V.B. (SN 1993, trú tại tỉnh Điện Biên). Đối tượng B. thừa nhận, gói "hàng" bị thu giữ là ma túy dạng heroin, được mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng L.V.B cùng tang vật và phương tiện liên quan cho Công an phường Láng tiếp nhận, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an bắt giữ Lèo Thị Thu H. SN 2001
Người đàn ông SN 1993 bị bắt giữ tại chốt đo nồng độ cồn ngay khi vừa dừng xe - Ảnh 2.Bắt nhân viên y tế Lai Thị Kim Giang SN 1983

Lai Thị Kim Giang là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm.

Tags

phường Láng

Honda Wave

nồng độ cồn

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