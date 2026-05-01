Người đàn ông SN 1987 chuyển khoản thành công 250 triệu đồng, bên nhận tiền kiểm tra tài khoản sau đó lập tức trình báo công an

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào ngày 26/04, anh Vũ Đình Hiến (sinh năm 1990, trú tại thôn Lý Đỏ, xã Bình Giang, TP Hải Phòng) phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được số tiền 250 triệu đồng từ một người lạ. Ngay sau khi nhận được số tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Hiến đã chủ động đến trụ sở Công an xã Bình Giang để trình báo và nhờ lực lượng chức năng xác minh, trả lại cho người chuyển nhầm.

Công an xã Bình Giang hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Giang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh. Kết quả xác định chủ tài khoản chuyển tiền là anh Vũ Nhật Linh (sinh năm 1987, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Nguyên nhân vụ việc được làm rõ do anh Linh sơ suất trong quá trình thao tác giao dịch trực tuyến nên đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Hiến.

Đến ngày 28/04/2026, tại trụ sở Công an xã Bình Giang, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, anh Vũ Đình Hiến đã thực hiện các thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền 250 triệu đồng cho anh Vũ Nhật Linh.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản và tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Trong trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm hoặc chuyển nhầm tiền cho người khác, người dân cần kịp thời liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết, tránh các rủi ro pháp lý liên quan.