Người đàn ông rơi xuống biển tử vong sau khi đi ăn cưới về

Tuấn Minh |

Đi ăn cưới về, người đàn ông ở Thanh Hóa ra khu neo đậu kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển dẫn tới tử vong

Ngày 3-2, tin từ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông mất tích khi rơi xuống biển tối 2-2.

Người đàn ông rơi xuống biển tử vong sau khi đi ăn cưới về - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển mất tích

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2-2, Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận được tin báo của nhân dân về việc, sau khi đi đám cưới về, ông N.V.H. (SN 1969; ngụ thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc) ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, không may rơi xuống biển mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi cách thuyền của gia đình khoảng 20 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

